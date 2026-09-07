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Doce comunidades autónomas están bajo aviso por calor, tres de ellas con riesgo naranja

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Madrid, 7 sep (EFE).- Doce comunidades autónomas están hoy bajo aviso por calor, de las cuales Andalucía, Cataluña y Canarias se encuentran en nivel naranja (peligro importante), por temperaturas que podrán alcanzar los 40 grados en zonas del interior andaluz.

Otras nueve comunidades están asimismo bajo aviso por calor, pero en nivel amarillo (riesgo bajo); en concreto, Aragón, Baleares, ambas Castillas, Extremadura, Madrid, Murcia, Navarra y la Comunidad Valenciana.

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Los termómetros podrán alcanzar hasta 40 grados en las campiñas gaditana, cordobesa y sevillana; asimismo en zonas de Jaén como Morena y Condado y en esa misma provincia también en el valle del Guadalquivir, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en su página web.

Canarias está también en nivel naranja de riesgo, en la isla de Gran Canaria, por temperaturas que podrán llegar hasta 39 grados mientras que los valores nocturnos apenas bajarán localmente de 26 grados.

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Las islas de Lanzarote, Fuerteventura y Tenerife en el archipiélago se encuentran bajo aviso por calor también pero en nivel amarillo, con riesgo inferior al anterior.

Por otra parte, también activará el aviso naranja hoy a partir de las 13 horas la provincia de Lleida en Cataluña, por temperaturas que podrán alcanzar 37 grados en la zona del Pirineo.

Asimismo hará mucho calor, hasta 39 grados, en zonas de Andalucía como en Córdoba, en concreto en Pedroches y la sierra; además, en puntos de Jaén como en Cazorla y Segura; en la cuenca del Genil (Granada); en Aracena, Andévalo y Condado (Huelva).

También en Castilla-La Mancha, en concreto en las sierras de Alcudia y Madrona (Ciudad Real).

En general, las temperaturas serán elevadas hoy en la mayor parte del país, salvo en el cuadrante noroeste peninsular y el Cantábrico, en cuyo extremo oriental se prevén descensos notables de las máximas (más de 6 grados) o incluso extraordinarios (más de 10 grados).

Se superarán los 35 grados en amplias zonas de la mitad sur, el cuadrante nordeste y los archipiélagos, y los 40 grados en el Guadalquivir.

Se darán noches tropicales, con mínimas por encima de los 20 grados en amplias zonas de la mitad sur y el nordeste peninsular, y de los 25 grados en los litorales mediterráneos y Canarias. EFE

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