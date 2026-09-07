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Cuerpo niega una ruptura del Gobierno con Robles por la crisis de Ceuta: "No, para nada"

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Madrid, 7 sep (EFE).- El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha negado que exista en el Ejecutivo una ruptura con la ministra de Defensa, Margarita Robles, por la gestión de la crisis migratoria en Ceuta."No, para nada", ha afirmado el ministro, que ha asegurado que hay buena coordinación.

Así ha respondido este lunes el vicepresidente primero en Los Desayunos de RTVE EFE, al ser preguntado por una posible "ruptura" del Gobierno con Robles debido a la crisis migratoria y por los informes policiales conocidos sobre la entrada masiva de migrantes del 30 y 31 de julio en Ceuta.

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Cuerpo ha recordado que el nombramiento de un mando único que ejerce el ministro Ángel Víctor Torres, encargado de coordinar, garantiza una buena comunicación con todos los miembros del Gobierno que tienen competencias implicadas en la crisis migratoria, que son la titular de Inclusión y Migraciones, Elma Saíz; el de Interior, Fernando Grande-Marlaska; y la de Defensa, Margarita Robles. EFE

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