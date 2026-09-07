Cuerpo aboga por tener "una prudencia enorme" con Marruecos mientras se sigue investigando

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Madrid, 7 sep (EFE).- El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha pedido tener "una prudencia enorme" con Marruecos ante el papel que haya podido desempeñar en la crisis migratoria de Ceuta porque no existen "pruebas fehacientes" de su implicación, aunque eso "no quita" que se siga investigando.

En Los Desayunos RTVE EFE, Cuerpo ha defendido la relación bilateral con Marruecos y ha insistido en que no hay de momento pruebas "que conlleven a la autoría" del Gobierno marroquí en la entrada masiva de migrantes el 30 y el 31 de julio pasados, pese a la opinión contraria de los socios del Ejecutivo y la oposición.

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Ha puesto en valor el peso económico que tiene la relación bilateral, señalando que las exportaciones españolas a Marruecos el año pasado supusieron más de 12.000 millones de euros, cifra que ha comparado con los más de 16.000 millones que alcanzaron las exportaciones españolas a EE.UU. para destacar el valor de éstas.

Sobre la próxima visita que el rey realizará a Ceuta, según anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el vicepresidente primero no ha concretado la fecha de esta visita pero ha subrayado que su presencia es una "garantía" de que Ceuta está cada vez más integrada en España y en la Unión Europea. EFE

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