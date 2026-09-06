Yoyes, 40 años del asesinato de una mujer libre

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Rafael Herrero

Vitoria, 6 sep (EFE).- "Volver a mi pueblo después de tanto tiempo en que se me han cerrado las puertas, seguir teniendo una vida independiente y seguir queriéndonos, es todo lo que puedo desear, es lo máximo, el sumum y además con un niño merodeando por allá. Demasiada felicidad. Demasiado soñar".

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El sueño de Dolores González Katarain, la primera mujer en alcanzar la cúpula de ETA, se cumplió brevemente, pero el 10 de septiembre de 1986, hace 40 años, la organización terrorista se lo arrebató. Su delito, haber abandonado ETA y haberse atrevido a volver a su tierra. La sentencia sin juicio: la pena de muerte por "traición".

Llevaba apenas 11 meses en Gipuzkoa, después de más de 12 años sin pisar su tierra, cuando, en pleno miércoles de mercado en Ordizia (Gipuzkoa), José Antonio López Ruiz, Kubati, se le acercó, cuando ella estaba con su hijo Arkaitz, de algo más de tres años y medio, y le disparó tres veces tras anunciarle que era de ETA y había ido a "ejecutarla".

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María Dolores González Katarain, Yoyes, nacida en Ordizia en 1954, se integró en ETA muy joven y en 1973 huyó al País Vasco francés, donde fue escalando en el escalafón hasta convertirse en la primera mujer dirigente. Fue la mano derecha de José Miguel Beñarán, Argala, asesinado en 1978 por el Batallón Vasco Español (BVE), a quien sucedió brevemente como responsable política.

Pero en 1979 decidió abandonar ETA por las diferencias con el devenir de la banda y porque la militancia le impedía desarrollar su proyecto de vida. Quería estudiar y poder tomar sus propias decisiones.

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Lourdes Auzmendi, viuda de Eduardo Moreno Bergareche 'Pertur' y exmilitante de ETA-pm, sitúa la ruptura de Yoyes en el momento del desembarco de los llamados 'berezis' -los comandos especiales liderados por Francisco Mujika Garmendia, Pakito- en la cúpula de ETA militar.

"La llegada de los 'berezis' no le dan la posibilidad de hacer ni lo más mínimo de lo que ella quisiera. Ahí es donde ella rompe y dice 'hasta aquí'", rememora en declaraciones a EFE.

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Auzmendi apunta a que Pakito, que era de Ordizia, conocía bien a Yoyes y "no la perdonó".

Tras intentos infructuosos por marchar a Cuba, Yoyes se instala a principios de enero de 1980 en México, donde pasa cinco años en los que culmina sus estudios de Sociología y da a luz a su hijo Arkaitz, una de las grandes motivaciones que abonaron su sueño de volver a Euskadi.

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Toda esta peripecia vital está documentada en el libro "Yoyes, desde su ventana", que su familia editó un año después del asesinato y que recoge sus diarios.

ETA ocultó la ruptura de Yoyes, mientras que su nombre se mitificaba entre su propia militancia.

"Parece que los últimos (ETA) no quieren aceptarlo, como si fuera un marido al que la mujer ha dejado pero que, mientras no todo el mundo lo sabe, mantiene la esperanza de que ella vuelva", escribió en agosto de 1984.

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Auzmendi recuerda que el papel de la mujer en ETA en aquellos años 70 "no era el que cabría pensar en una organización que se llama revolucionaria". "Tenían que estar criando hijos, siendo el reposo del guerrero". "Éramos propiedad de los hombres, literalmente", explica. Pero Yoyes rompió moldes al alcanzar "la vanguardia" de ETA.

Tras el nacimiento de su hijo Arkaitz en 1982, Yoyes comienza a preparar su regreso, pero es consciente del riesgo y deja escrito varias veces que sabe que puede ser asesinada.

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Después de algunas gestiones con personas que conoció en México y que formaban parte del Gobierno de Felipe González, Yoyes vuelve en 1985 a Euskadi, pero no acogida a las medidas de reinserción, como se dijo entonces, sino porque no existía causa alguna contra ella en España y podía beneficiarse de la amnistía de 1977.

Su asesinato significó un terrible impacto social. Kepa Korta, quien un año después se convertiría en alcalde de Ordizia por Euskadiko Ezkerra, integró una plataforma de protesta que logró reunir 8.000 firmas para sustentar un manifiesto de rechazo, 1.500 de ellas de vecinos de la propia localidad.

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"Hubo un antes y un después en la contestación contra ETA. Luego pegó otro salto con Miguel Ángel Blanco", sostiene Korta en conversación con EFE, en la que recuerda que recogieron las firmas en las fábricas, en los comités de empresas y en todos los ámbitos de la localidad.

A su juicio, la reacción social al asesinato de Yoyes fue un precedente de movimientos masivos posteriores contra la violencia, de cuyo calado no fueron conscientes entonces, pero que "hacían mucho daño a ETA".

Recuerda también que José Miguel Latasa Getaria, otro vecino de Ordizia, el etarra que identificó a Yoyes para que Kubati la asesinara, fue víctima de su mismo crimen. Al dejar ETA, aparecieron en el pueblo pintadas que le tildaban de "traidor" y le amenazaban de muerte.

Las que aparecieron contra Yoyes se pudieron ver al poco de su regreso a Euskadi, después de que un medio de comunicación desvelara su retorno. "Es como si todos se hubieran puesto de acuerdo para matarme", escribió en su diario.

En noviembre de 1985 Yoyes rechaza las acusaciones de colaboracionismo que se vierten contra ella -nunca se arrepintió de sus actos ni colaboró con la Justicia- y escribe en su diario: "¿Cómo voy a apoyar a un HB convertido en payaso del militarismo de corte fascista? ¿Cómo me voy a identificar con dirigentes que lo único que saben hacer es aplaudir los atentados de ETA y pedir más muertos?".

Diez meses después se cumplieron sus oscuros vaticinios y fue asesinada por ETA. HB no condenó nunca el atentado.

"Fue una mujer valiente, que sabiendo que la podían matar y que era muy probable que la mataran, no quiso doblegarse, dijo 'yo quiero hacer mi vida' y la mataron", rememora Auzmendi. EFE

(Recursos de archivo en EFEServicios 8000628775, 8001015306, 8000628766, 8000628779)