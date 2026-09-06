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Van Aert firma el doblete en Córdoba y Enric Mas mantiene la roja

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Córdoba, 6 sep (EFE).- El belga Wout Van Aert (Visma Lease a Bike) se ha impuesto en la decimoquinta etapa de la Vuelta, disputada entre Palma del Río y Córdoba, de 110,2 km, en la que conservó el maillot rojo de líder el español Enric Mas.

Van Aert fue el más rápido entre los 5 corredores de la fuga que se disputaron el triunfo en Córdoba. El clasicomano belga levantó los brazos con un tiempo de 2h.35.00, a una media de 42,7 km/h. La segunda plaza fue para el italiano Alessandro Romele (Astana) y la tercera para otro belga, Thibau Nys (Lidl). El grupo del líder entró a 2.50 minutos.

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En la clasificación general no se han producido cambios. Enric Mas sigue al frente con una ventaja de 2.06 minutos respecto al austríaco Felix Gall (Decathlon) y de 2.10 sobre el esloveno Primoz Roglic (Red Bull Bora Hansgrohe). EFE

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