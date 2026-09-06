Puente: Vivas ha olvidado su papel institucional y ha asumido ser un mero peón de Feijóo

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Madrid, 6 sep (EFE).- El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado este domingo que el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, "se ha olvidado de su papel institucional" al frente de la ciudad.

En una publicación en la red social X, el ministro Puente ha añadido además que Juan Jesús Vivas, presidente también del PP en Ceuta, "ha asumido ser un mero peón" del líder nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

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Puente ha hecho estas reflexiones después de que el Gobierno de Ceuta calificara de "grave error" la decisión del Ejecutivo central de utilizar los terrenos del puerto de la ciudad para establecer un nuevo asentamiento para albergar a los migrantes que permanecen en las calles.

El ministro ha recordado que al Gobierno de Ceuta hace unos días "le parecía perfecto" la idea de utilizar esos terrenos, pero la noche del viernes votó en contra de esa posibilidad en la reunión del Consejo de Administración del Puerto de Ceuta.

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Tras esa negativa, el Ministerio de Transportes publicó este sábado una orden para tomar el control del puerto y autorizar la instalación de carpas para acoger de forma temporal a más de 1.000 migrantes.

"Lo que hoy le parece un gran error le parecía perfecto el martes pasado. A mi hace tiempo que no me la da con queso ninguno del PP. Quieren que se enquiste la crisis. Ceuta y España les dan igual. Que les quede claro que no lo vamos a consentir", ha dicho Puente en sus redes sociales. EFE

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