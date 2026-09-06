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“Pearled Majesty”, del español Delcher Sánchez, tercero en la preparatoria del Arco

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Redacción deportes, 6 sep (EFE).- El potro “Pearled Majesty”, entrenado por el madrileño Mauricio Delcher Sánchez, que es además su copropietario, ha terminado en una digna tercera plaza en los 2.400 metros del Niel, la preparatoria del parisino Hipódromo de Longchamp para los ejemplares de 3 años a un mes del Arco del Triunfo, la carrera bandera del turf francés.

Muy cuidado por su jockey, el belga Christophe Soumillon, vino a las manos (sin emplear la fusta) para dejar un cambio de ritmo de calidad con el que remontó hasta la tercera plaza no lejos de los dos primeros en meta.

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Ganó “Varandir”, con los colores del Aga Khan Stud, que se embolsan 67.830 euros por este éxito con la monta del francés Mickael Barzelona, un cuerpo por delante de “Alam” y otro sobre “Pearled Majesty”.

La de hoy ha sido la octava salida del pupilo de Delcher Sánchez, con un saldo de cuatro victorias, tres colocaciones y unos 150.000 euros sumados. Ahora su preparador deberá decidir si sigue la línea del Arco del Triunfo, también sobre los 2.400 metros y donde se encontraría con los mejores fondistas de Europa el primer domingo de octubre, en busca de los 2,8 millones de euros destinados al vencedor, o si afronta otro programa, también con pruebas de alto nivel pero no tan exigentes.

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Hoy también se disputaban en París otras dos preparatorias para el Arco. Destacó la victoria de “Friendly Soul” en el Vermeille, reservado a las yeguas y donde la favorita “Sunly”, tercera, ha sufrido un recorrido muy deficiente. EFE

fg/asc

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