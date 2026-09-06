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Muere atropellado un cachorro de lince ibérico en la provincia de Ciudad Real

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Ciudad Real, 6 sep (EFE).- Un cachorro de lince ibérico (Lynx pardina) ha muerto este domingo atropellado en la carretera CM-4115, que conecta las localidades ciudadrealeñas de Caracuel, Villamayor de Calatrava y Almodóvar del Campo, en el entorno de la microrreserva de la laguna de Caracuel.

El ejemplar ha sido localizado por un grupo de ciclistas que circulaba por esta carretera, según han informado a EFE los propios testigos, en una zona considerada actualmente como área de dispersión del lince ibérico y en la que la presencia de la especie se ha constatado desde hace varios años.

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Los ciclistas han explicado que han dado aviso al 112, que ha movilizado una patrulla de agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), quienes han sido los encargados de retirar el cuerpo del cachorro que ha sido trasladado finalmente al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de 'El Chaparrillo'.

El atropello, han explicado, no sería un hecho aislado en este punto, puesto que en los últimos años se han localizado en esta carretera otros tres ejemplares de lince ibérico muertos tras ser atropellados, por lo que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha instalado carteles informativos en la zona para advertir de la presencia de la especie en este punto de la vía y alertar del riesgo de ser atropellados.

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La microrreserva está incluida en el Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) "Lagunas Volcánicas del Campo de Calatrava", integrado en la Red Natura 2000.

La muerte del cachorro vuelve a evidenciar la presencia del lince ibérico en este sector de la provincia de Ciudad Real, donde los atropellos constituyen uno de los riesgos asociados a los desplazamientos de los ejemplares por las carreteras de la zona.

El último censo oficial del lince ibérico, correspondiente a 2025, sitúa en 1.051 los ejemplares presentes en Castilla-La Mancha, la comunidad autónoma con mayor número de linces de toda España, que representa el 46,3 % de los 2.269 ejemplares contabilizados en territorio español y supone un incremento respecto a los 942 registrados en la región en 2024.

Del total regional, 595 eran ejemplares adultos o subadultos y se contabilizaron además 456 cachorros nacidos durante 2025, lo que refleja además la elevada productividad de la población castellanomanchega, con 2,1 cachorros por hembra territorial, la tasa más alta entre las comunidades españolas con poblaciones reproductoras. EFE

abc/daa/ess

(foto)

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