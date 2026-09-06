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La Princesa Leonor inicia mañana como una alumna más sus estudios de Ciencias Políticas en la Carlos III

08/07/2026 La Princesa Leonor durante una visita a una de las actividades educativas en el Monasterio de Cogullada, a 8 de julio de 2026, en Zaragoza, Aragón (España). La Infanta entregará esta tarde la primera edición de las ayudas "Docentes Referentes" de la Fundación Ibercaja, en su 150º aniversario, en la que cinco docentes serán reconocidos por su excelencia en liderazgo educativo, sostenibilidad, inclusión, investigación educativa y educación integral para la salud. POLITICA Ramón Comet - Europa Press
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La Princesa Leonor inicia este lunes sus estudios de Ciencias Políticas como una alumna más en el campus de Getafe de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), siguiendo así con su formación de cara convertirse en futura reina y tras haber completado su instrucción castrense los últimos tres años.

Los Reyes anunciaron a finales de abril los estudios superiores que había elegido la heredera al trono quien, como se esperaba y como ya hiciera su padre, se ha decantado por una universidad pública española, tras haber estudiado el Bachillerato Internacional en Gales. La elección de la carrera universitaria la tomó la propia Princesa Leonor, con el beneplácito de Felipe VI y Letizia.

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La Princesa de Asturias ha elegido el grado de Ciencias Políticas, de cuatro años, y cursará el mismo currículo que el resto de sus compañeros, compatibilizando sus estudios, como ha hecho hasta ahora y previsiblemente de forma incipiente, con sus obligaciones institucionales, como ya ha venido haciendo en los últimos años.

En esto se diferenciará de su padre, el actual Rey, quien estudió Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) pero complementó su formación con algunas asignaturas de Ciencias Económicas. En el caso de la Princesa de Asturias, no se descarta que pueda recibir clases puntuales de cuestiones específicas, sobre todo relacionadas con el Derecho, a lo que a posteriori, y como ya hizo el actual monarca, podría sumarse un máster, que podría estudiar en el extranjero.

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NORMALIZAR SU PRESENCIA

El hecho de que vaya a estudiar el mismo currículo que sus compañeros hará que cuando concluya los cuatro años de grado cuente con un título homologado. Además, permitirá contribuir a normalizar su presencia en el campus y que pueda ser una alumna más, como también se ha intentado durante su paso por las academias de los tres ejércitos en estos últimos tres años.

No obstante, su acceso no será igual que el de buena parte de sus compañeros, ya que al haber cursado el Bachillerato Internacional no necesitaba realizar la EBAU y consiguió una de las plazas reservadas a quienes se encuentran en su misma situación.

Para ello, la hija mayor de los Reyes tuvo que presentar una solicitud a través del llamado proceso de admisión anticipada (early admission), vía por la que acceden a la Carlos III un porcentaje reducido de alumnos, de los que solo dos de cada diez son españoles. Según precisó Zarzuela, su solicitud obtuvo "la resolución favorable del Comité de Evaluación", que tuvo en cuenta los estudios realizados y los buenos resultados.

En el caso de los compañeros con los que compartirá el aula los próximos cuatro años y que no han accedido por esta vía, la nota de corte que les ha pedido la UC3M para el acceso a Ciencias Políticas ha sido de 10,728, lo que supone 1,19 puntos más que en 2025, cuando fue de 9,542.

UN GRADO PARA COMPRENDER Y ANALIZAR LA POLÍTICA

La UC3M expresó "gran alegría" tras conocer la elección de la futura reina por "una de las universidades públicas más prestigiosas" de España, asegurando que recibía esta decisión "con máxima ilusión y un alto sentido de la responsabilidad".

El Grado de Ciencias Políticas, que se empezó a impartir en 2008 y cuenta con 30 nuevos alumnos cada año, "tiene como objetivo formar especialistas y profesionales preparados para comprender y analizar la política en toda su complejidad, con rigor y profundidad", explica la universidad en su página web.

El currículo "propicia el conocimiento crítico de estudiantes y el interés por el análisis político en contextos nacionales e internacionales" y la titulación se enfoca "hacia el acceso a la administración pública y el análisis político como salidas profesionales", precisa la UC3M, que sostiene que el 94,8% de sus titulados acceden a un empleo relacionado con sus estudios en el primer año tras su graduación.

El currículo, dividido en cuatro cursos de dos cuatrimestres, está compuesto por materias obligatorias además de otras que se considera como formación básica.

Estas últimas, entre las que figuran asignaturas como Fundamentos de la Ciencia Política, Teoría del Derecho, Derecho Constitucional, Gestión y administración pública o Historia política y Social, están concentradas principalmente en el primer curso, con algunas en el segundo.

Por lo que se refiere a las obligatorias, se imparten principalmente en el segundo y tercer cursos, aunque también hay algunas el primer año, e incluyen materias como Estrategias de Expresión, Política Mundial, Comportamiento Político, Derecho Administrativo o Humanidades.

En el último curso, los alumnos tendrán que cursar los 48 créditos de optativas que incluye el grado, además de realizar el trabajo de fin de grado. Será entonces cuando la Princesa Leonor, conforme a sus intereses pueda elegir entre toda una serie de asignaturas como pueden ser Los derechos fundamentales y sus garantías; Política y Género; Inmigración, multiculturalidad y Derechos Humanos; Conflicto y Violencia o Cambio climático y transformación social.

Además, los alumnos tienen la opción de poder cursar algunas de las asignaturas en inglés como pueden ser Política Mundial, Política Europea, Principios de Economía, Humanidades o Habilidades profesionales interpersonales.

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EuropaPress

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