Javier Guillén aclara que se decidió acortar la etapa a petición de los corredores

Córdoba, 6 sep (EFE).- La decisión de recortar la decimoquinta etapa de la Vuelta a España que se disputa entre Palma del Río y Córdoba fue producto de "una petición de los corredores", según declaró en la salida el director de la carrera, Javier Guillén.
La organización activó el protocolo para condiciones meteorológicas extremas, lo que produjo un recorte de 80 km en la etapa de este domingo, una decisión encaminada a proteger la salud de los ciclistas y del resto de integrantes de la carrera ante las temperaturas cercanas a los 40 grados.
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"La iniciativa de activar el protocolo parte de los corredores", señaló Guillén ante los medios en la salida de Palma del Río. EFE
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