Giráldez: "En Getafe nos espera un reto apasionante"

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Vigo, 6 sep (EFE). El entrenador del Celta, Claudio Giráldez, avisó este domingo de que en Getafe les espera “un reto apasionante” porque se medirán a uno de los mejores equipos “a nivel de orden” de LaLiga.

“Tenemos un reto importante para esa evolución ofensiva nuestra porque el rival nos va a exigir estar muy bien para poder generar ocasiones de gol y goles. El Getafe es un equipo que suele alternar momentos de presión en bloque medio alto o de estar más en medio bajo y tenemos que adaptarnos a ambas situaciones”, indicó.

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En rueda de prensa, el técnico gallego incidió en que el conjunto de Bordalás “vende muy caro” las ocasiones en su área, por eso entiende que necesitarán “estar precisos” y jugar con “un ritmo de circulación alto” para poder generar ocasiones de gol.

“El Getafe es un equipo que suele encajar muy poco, que suelen ser resultados cortos, que vende muy caro cada metro del campo, encontrar espacios. Además, tiene variabilidad en los registros tanto de altura como de sistema a nivel defensivo y eso hace que tengas que estar muy bien colectiva e individualmente para poder generarle ocasiones”, subrayó.

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Giráldez recetó “paciencia” y “tranquilidad”, y restó importancia a la falta de gol de su equipo en este inicio de curso -uno en tres partidos- porque está convencido de que los goles terminarán llegando.

“Nueve jugadores del año pasado ya no están, eso también lleva otro cambio, otras evoluciones y el equipo buscará formas de generar ocasiones y peligro. No me cabe la menor duda”, apuntó el técnico celeste, quien espera que el extremo marroquí Couhaib Driouech esté “en dos semanas” para poder jugar de inicio. EFE

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