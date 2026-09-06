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Faro Santander garantiza la conservación y respeto a la Colección Gelman de arte mexicano

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Celia Agüero Pereda

Santander, 6 sep (EFE).- El director de Faro Santander, Daniel Vega, ha garantizado la conservación y respeto de las obras de la colección Gelman de arte mexicano, una de las que se van a exponer en este centro cultural que se inaugura este lunes y que, según sus palabras, son de una "increíble calidad" y atesoran el acerbo de la modernidad mexicana.

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Vega se hizo cargo de la dirección hace ahora un año, y en una entrevista con EFE, detalla la apertura de este proyecto cultural, que inauguran el rey este lunes y que está impulsado por la Fundación Banco Santander. Para ello, se ha remodelado la sede histórica de la entidad bancaria en la capital de Cantabria con un novedoso diseño de sus espacios, obra del arquitecto -premio Pritzker- David Chipperfield.

A partir del martes 8 de septiembre, el público podrá disfrutar de las 160 piezas de la citada colección Gelman, cuya exhibición en España ha provocado controversia en México, y de la menos conocida colección del Banco Santander, además de una muestra 'Leonora Carrington: el surrealismo sintomático', dedicada a la obra de la pintora y escritora durante su hospitalización en esta ciudad en 1940.

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Es una relevante colección privada de arte moderno mexicano formada desde la década de 1940 por Jacques y Natasha Gelman en México. Reúne obras de artistas como Frida Kahlo, Diego Rivera, María Izquierdo, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros y Rufino Tamayo, entre otros. Además, cuenta con una selección de fotografía mexicana de autores como Guillermo Kahlo o Graciela Iturbide.

Vega asegura que con el acuerdo con la familia Zambrano- dado a conocer en enero de 2026 y que permitirá disfrutar temporalmente de obras que nunca antes habían salido de México-, el Santander asume la responsabilidad en materia de preservación, conservación, difusión, estudio e investigación de la colección.

A pesar de la polémica generada en México, que llevó a retrasar, incluso, la apertura de Faro Santander de junio a septiembre, Vega se muestra tajante al asegurar que el centro cultural asumirá la conservación de esas obras con "absoluto conocimiento y respeto" de la normativa mexicana que regula la conservación del patrimonio y que, como en el caso de la española, destaca que sea "muy restrictiva".

En este sentido, explica que algunas de las piezas de la colección Gelman están sujetas a limitaciones relacionadas, sobre todo, con la exportación temporal, el estado de su conservación y su posible tratamiento, pero precisa que otras no están en esa situación al no estar consideradas monumentos artísticos.

"Creo que precisamente lo que vamos a hacer en este momento es poner el acento en lo importante, que es el arte, en la increíble calidad que tienen esas obras", incide.

La "relativamente poco vista y poco conocida" colección del Banco Santander -que se exhibía hasta ahora en la Ciudad Financiera del Grupo en la localidad madrileña de Boadilla del Monte- será también un foco de atracción, gracias a su calidad y obras del Greco o Rubens.

A ellas se sumará la exposición de Leonora Carrington, y otras nuevas muestras temporales con vocación internacional y un abanico de contenidos amplios.

Todo sin olvidar la tecnología en el arte, con una línea específica en colaboración con artistas, centros de investigación y tecnólogos, para presentar proyectos que nunca han contado con un espacio como el que tendrán en Faro Santander.

"Llamita" será también otro espacio único en este centro, orientado a la infancia y la participación, la mediación y la experiencia.

Daniel Vega, que llegó de la Dirección de Exposiciones del Guggenheim, cree que el centro aportará "algo que actualmente no existe", porque el público podrá ver estas colecciones o formar parte de un ecosistema que unirá arte, tecnología y comunidad, al alcance también de los más pequeños.

Vega reconoce que ese ecosistema también lo conformará la "complementariedad" que va a haber con el Centro Botín -inaugurado frente a la bahía en 2017 con diseño del premio Pritzker Renzo Piano- y los futuros museos del centro asociado al Reina Sofía y el de Prehistoria y Arqueología de Cantabria.

Los cuatro centros culturales, que se distancian unos de otros en solo unos cientos de metros, tienen diferencias y un enfoque particular cada uno, pero Daniel Vega defiende que el éxito de la transformación cultural que puede producirse en Santander dependerá, en buena medida, de la capacidad de colaborar de los cuatro proyectos.

"Estamos ya de hecho en diálogo para trabajar juntos", avanza, porque reitera que Faro Santander no llega para competir con nadie, sino para sumar al ecosistema cultural de Santander.

Y sobre todo, Daniel Vega subraya que buscan un vínculo con los santanderinos y su territorio, la aspiración -añade- de que los cántabros estén en este centro como "en casa", tras experimentar la sorpresa y el descubrimiento de busca este centro cultural. EFE

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(Foto)(Audio)(Vídeo)

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