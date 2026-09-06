España celebra esta semana una subasta de letras con el rendimiento de la deuda en máximos

Guardar

Madrid, 6 sep (EFE).- El Tesoro Público español celebrará este martes una nueva subasta de letras que, en este caso, será a tres y nueve meses, en un momento en el que la rentabilidad del bono español a diez años, el de referencia, cotiza próximo al 3,8 %, máximos desde finales de 2023.

Y ello, mientras que en el mercado se han elevado las expectativas de más subidas de tipos de interés por parte de los bancos centrales para hacer frente a la inflación.

PUBLICIDAD

El brent, el crudo de referencia de Europa, ha subido con fuerza esta semana ante las nuevas tensiones entre Estados Unidos e Irán.

En este contexto, el Tesoro celebrará su tercera subasta de septiembre. El pasado martes, ya vendió 6.495 millones de euros en letras a seis y doce meses que, en este último caso, se adjudicaron a un interés marginal del 2,846 %, máximos desde septiembre de 2024 y casi 20 puntos básicos por encima de la subasta del pasado 4 de agosto.

PUBLICIDAD

Las letras a seis meses se colocaron al 2,641 %, frente al 2,512 % de la subasta previa, y fue el interés más alto desde noviembre de 2024.

Asimismo, España celebró otra subasta el jueves, de bonos y obligaciones del Estado.

En dicha puja, el rendimiento de los títulos a tres años superó el 3 %, niveles desconocidos desde noviembre de 2023.

La última vez que el Tesoro colocó letras a tres y nueve meses fue el pasado 11 de agosto. Las letras a tres meses salieron con un interés del 2,399 %; y las de nueve, del 2,615 %. EFE

PUBLICIDAD