En libertad provisional la mujer acusada de atropellar a su pareja en Elciego (Álava)

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Vitoria, 6 sep (EFE).- El juzgado de guardia del tribunal de instancia de Vitoria ha acordado este domingo la libertad provisional de la mujer detenida acusada de atropellar con su vehículo, en la localidad alavesa de Elciego, a su pareja, un varón que está siendo investigado por un supuesto delito de violencia de género.

La detención de la mujer se produjo el sábado por parte de la Ertzaintza como presunta autora de un delito de homicidio en grado de tentativa en el ámbito de la violencia doméstica, según confirmó el Departamento vasco de Seguridad.

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Fue hacia las 7:30 horas cuando la Policía vasca tuvo conocimiento del suceso e inició una investigación tras obtener la descripción del turismo implicado por parte de varios testigos, un vehículo que posteriormente fue localizado y que presentaba daños compatibles con el atropello.

El hombre fue trasladado al hospital de Txagorritxu de Vitoria y fue allí donde los agentes identificaron a la mujer que se encontraba en el centro junto a su pareja.

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Tras entrevistarse con ambos, los agentes constaron la presunta autoría de la mujer, de 25 años, en el atropello y fue detenida.

Tras ser puesta a disposición judicial, este domingo el juzgado ha decretado la libertad provisional de la mujer, que se ha acogido a su derecho a no declarar ante la autoridad judicial que en principio le imputa la presunta comisión de un delito de lesiones agravadas, han confirmado fuentes judiciales.

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Por su parte, el hombre está siendo investigado por un supuesto delito de violencia de género ya que al parecer "existió una agresión mutua", han señalado las fuentes.

La causa seguirá su instrucción en la sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de la capital alavesa. EFE