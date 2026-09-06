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El sudafricano Lawrence logra su triplete en Crans Montana en el cuarto hoyo del desempate

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Redacción deportes, 6 sep (EFE).- El sudafricano Thriston Lawrence conquistó este domingo por tercera vez el Masters Europeo del DP World Tour, en Crans Montana (Suiza), algo que solo había conseguido hasta ahora el español Severiano Ballesteros, después de ganar en el cuarto hoyo del desempate el veterano inglés Paul Casey.

Lawrence, vencedor del pasado año en el emblemático torneo alpino y también en 2022, logró empatar a Casey en el liderato, con -18, tras firmar una tarjeta de -8 con la que le remontó seis golpes en la última ronda.

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Ello le permitió llevar el pulso a un agónico desempate en el campo de Crans-sur-Sierre, donde el inglés tuvo ventaja en los tres primeros hoyos, pero sin rematar el triunfo.

Casey, de 49 años y residente en Suiza, pretendía convertir su triunfo en un homenaje a las víctimas del incendio ocurrido en Crans Montana el pasado 1 de enero en una fiesta de nocheviejaen el que murieron 41 personas y 115 resultaron heridas, con su donación del cheque de ganador de 637.500 dólares (unos 550.000 euros).

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También aspiraba a convertirse en el tercer golfista más veterano en ganar en el circuito europeo y en el primero en hacerlo con 25 años de diferencia respecto a su primer título, obtenido en 2001.

Sin embargo, a pesar de tenerlo todo a favor en el mano a mano, el inglés, jugador de LIV y quien ha participado en cinco ediciones de la Ryder Cup, cedió en el cuarto hoyo del desempate ante Lawrence, quien alzó los brazos tras firmar un ‘birdie’.

Es el sexto título del DP World Tour que suma el sudafricano, que iguala a Ballesteros como triple ganador del torneo, uno de los que más solera tiene del circuito.

El trío de españoles conformado por Eugenio Chacarra, Ángel Ayora y Ángel Hidalgo estuvo cerca de la victoria, pero en el tramo final perdió fuelle y se tuvo que conformar con un cuarto puesto compartido, a dos golpes del ganador, mientras que Nacho Elvira finalizó undécimo a cuatro.

Chacarra, que empezó la ronda con un triple ‘bogey’, se rehízo y encadenó siete ‘birdies’ que le pusieron a un golpe del liderato.

Pero cuando más enchufado estaba, se le encogió la mano con el 'putt' y cedió un ‘bogey’ en el penúltimo hoyo que le impidió sumar su tercer título de la temporada tras los de Países Bajos e Italia.

No obstante, el jugador madrileño da un paso más para lograr un billete para participar en el PGA Tour el próximo año al consolidarse en la tercera posición de la orden de mérito, en la llamada Carrera a Dubái (‘Race to Dubai’).

Los malagueños Ayora e Hidalgo llegaron a ponerse también a un golpe del líder, pero, como a Chacarra, se les atragantaron los últimos hoyos y no pudieron redondear su buena actuación. EFE

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