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El Senado lleva gastado casi 11 millones de euros en viajes durante esta legislatura, el récord histórico

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El gasto de los desplazamientos de los senadores con cargo al presupuesto de la Cámara Alta ha ascendido a 10,9 millones en los tres años que llevamos de la XV Legislatura, lo que supone el récord en todas las legislaturas del Senado desde que se disponen de estos datos.

Según las cifras recopiladas por Europa Press, el Senado ha batido ya en tres años de legislatura el récord de gasto en viajes de sus señorías de las cinco anteriores legislaturas desde que se tienen cifras oficiales.

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En esta legislatura, el PP cuenta con mayoría absoluta y ha situado el Senado como "contrapeso" al Congreso y al Gobierno de Pedro Sánchez, por lo que ha incrementado exponencialmente su actividad parlamentaria y, por consiguiente, ha repercutido en un mayor gasto en viajes.

La Cámara Alta ha detallado recientemente los datos de gastos del segundo trimestre de 2026, que ascienden a un total de 1.085.66 euros. Estos gastos están divididos entre los viajes parlamentarios, políticos y oficiales de los senadores, y también se incluyen los gastos de gestión, de cancelación y de cambio de billetes, así como los billetes emitidos pendientes de utilización.

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El Senado corre con los gastos de los viajes de los senadores en los medios de transporte colectivo (avión, tren, autobús o barco) para el desempeño de su actividad parlamentaria, para realizar actividades de naturaleza política, sectorial o de representación institucional, así como también los viajes oficiales que se realicen en representación del Senado.

Asimismo, el Senado entrega a los parlamentarios una 'Tarjeta-Taxi' con un crédito máximo anual de 3.000 euros, válida para cubrir sus desplazamientos en la Comunidad de Madrid, y, en caso del uso del propio automóvil, se abonan 0,25 euros por kilómetro, así como, en su caso, los importes de los peajes de autopistas.

EN SOLO TRES AÑOS

Los gastos de los senadores en viajes desde agosto de 2023 hasta el la mitad de 2026 han supuesto el récord desde que se empezaron a hacer públicos estos datos, hace ya diez años. Cabe recordar que en este período ha habido otras cinco legislaturas.

De hecho, el Senado ha gastado en estos tres años más que las dos legislaturas completas de este período. La Legislatura que fue desde diciembre de 2019 hasta mayo de 2023 tuvo un gasto de 8,7 millones de euros en viajes, aunque en este período tuvieron lugar las restricciones por Covid.

Otra Legislatura completa fue la que duró desde julio de 2016 hasta marzo de 2019 y se saldó con un gasto en viajes de sus señorías que ascendió a las 8,4 millones de euros. El resto de legislaturas fueron fallidas y con menor gasto por viajes.

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EuropaPress

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