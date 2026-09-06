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El PP reclama al Gobierno un "giro profundo" en su política automovilística

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Madrid, 6 sep (EFE).- El PP ha reclamado un "giro profundo" en la política del Gobierno hacia la industria del automóvil, después de que el grupo Volkswagen haya admitido esta semana que baraja diversas opciones de futuro para Seat, entre ellas eliminar la marca a partir del año 2030.

Así lo ha indicado este domingo en un comunicado el vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, Alberto Nadal, quien ha trasladado su respaldo a los trabajadores de Seat, a sus proveedores y a la localidad de Martorell.

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A su juicio, no se puede reducir el debate a una sola empresa y hace hincapié en que "la automoción española compite cada año por nuevas plataformas, modelos, baterías, centros de I+D y cadenas de suministro".

Además, remarca que las empresas toman ciertas decisiones "comparando costes, infraestructuras, regulación, fiscalidad y seguridad jurídica entre países".

"Seat forma parte de la historia industrial de España y queremos que forme también parte de su futuro", pero este "no es el único asunto", añade Nadal, quien insiste en que "aquí nos jugamos que España siga siendo una gran potencia europea del automóvil, con fábricas, proveedores, innovación, exportaciones y empleo".

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Según el PP, los datos obligan a "reaccionar sin complacencia" y hace referencia a que la producción de vehículos cayó un 1,7 % en el primer semestre de 2026 y las exportaciones un 3,3 %, según las cifras de ANFAC.

"No estamos ante el problema de una empresa. Estamos ante una batalla industrial. España tiene talento, plantas competitivas y una cadena de proveedores extraordinaria, pero no puede dar por hecho que las inversiones del futuro van a venir solas", señala Nadal.

Por ello, el PP reclama una política integral basada en energía segura y competitiva, más capacidad de red y conexiones en plazo, simplificación administrativa, estabilidad regulatoria y fiscalidad favorable a la inversión y a la innovación.

También considera clave la puesta en marcha de medidas contra el absentismo, formación especializada, neutralidad tecnológica, incentivos a la renovación sencillos y directos, así como una posición europea que compatibilice descarbonización con competitividad y empleo. EFECOM

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