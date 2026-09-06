El piloto español Toni Bou gana su 40 título mundial de trial

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Redacción deportes, 6 sep (EFE).- El piloto español Toni Bou (Repsol Honda) sumó este domingo en Zelhem (Países Bajos) su cuadragésimo título de campeón del mundo de trial, de los que 20 son al aíre libre y 20 de XTrial.

Bou, según informa su equipo, consigue un récord sin precedentes en esta categoría del motociclismo internacional. EFE

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