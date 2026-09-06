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El pasado viernes se superaron numerosos récords de temperatura para un mes de septiembre

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Madrid, 6 sep (EFE).- El actual episodio de altas temperaturas ha hecho que el pasado viernes se batieran numerosos récords de temperatura máxima, especialmente en el norte y este peninsular, jornada en la que, por primera vez, Logroño superó los 40 grados en el otoño climatológico, ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Los datos de la agencia indican que en Logroño se alcanzaron el viernes 40,5 grados, mientras que la máxima más alta para un mes de septiembre había sido, hasta ese momento, de 39, que se registró en 1988.

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En Lleida la máxima fue 39,9 grados, lo que superó su récord anterior por 2,7 grados, que se había marcado el 5 de septiembre de 2016, ha señalado la Aemet en sus redes sociales.

La estación del aeropuerto de Huesca tuvo una máxima de 39,6 grados, donde el récord anterior para septiembre era de 39,2 grados en 1988.

Los 39,3 grados se registraron en el aeropuerto de Zaragoza, frente a la máxima de 39,1 en 1964 y en Pamplona el pasado viernes se llegó también a 39,3 grados, superando los 38 que se marcaron en 1988.

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Albacete superó por siete décimas, con 39,7 grados la máxima alcanzada en un mes de septiembre en 2016. También en Castilla-La Mancha, Cuenca llegó a 38,9 grados en comparación con la máxima de 38,2 de 2016, y en Molina de Aragón (Guadalajara) el termómetro marcó 36,5 grados, frente a los 36,4 alcanzados en 1988.

En Girona, el pasado viernes se llegó a 37,7 grados, lo que supera en siete décimas la máxima que se vivió en la ciudad en septiembre de 1983.

Un grado por encima de su récord de 1988 estuvo Soria, donde el pasado viernes el termómetro marcó 37,4 grados. EFE

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