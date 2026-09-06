El Málaga, con cuatro cambios ante un Levante que repite alineación

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Málaga, 6 sep (EFE).- El entrenador del Málaga, Juan Francisco Funes, hace cuatro cambios en su equipo titular respecto al que se enfrentó al Real Madrid con la entrada de Dani Lorenzo y Pablo Martínez en el centro del campo, José Salinas en la defensa y Juan Cruz en ataque para la visita del Levante, que repite la alineación que goleó al Betis (5-2).

El técnico malaguista sorprende en su puesta en escena y presenta un once formado por Alfonso Herrero; Rafita, Recio, Einar Galilea, Salinas; Larrubia, Pablo Martínez, Dotor; Cruz, Dani Lorenzo y Chupete.

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El Levante sale de inicio con Ryan; Nacho Pérez, Dela, Mandi, Manu Sánchez; Enzo Bardeli, Oriol Rey, Olasagasti; Roger Brugué, Thiago y Iván Romero. EFE.

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