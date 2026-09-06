El caso Leire regresa con la gerente del PSOE y el exdirector de la Guardia Civil

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Madrid, 6 sep (EFE).- El caso Leire, en concreto la rama que investiga presuntas maniobras para boicotear causas judiciales que afectaban a los socialistas y al Gobierno, regresa esta semana con las citaciones el próximo miércoles de la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, y el jueves del ex director general de la Guardia Civil Leonardo Marcos, ambos como investigados.

Tras un breve parón en agosto, cuando incluso se celebró una citación -la de Juan Manuel Serrano, expresidente de Correos y exjefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE- el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz continúa con la investigación de este amplio caso, que tiene varias ramas y que ha sido bautizado con el nombre de la exmilitante socialista Leire Díez.

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Creen los investigadores que el exdirigente del PSOE Santos Cerdán orquestó una organización para boicotear causas, dirigida por Leire Díez, y que además puso los recursos del partido a disposición de la "estructura criminal", abonando a la exmilitante socialista al menos 43.225 euros a través de intermediarios como el exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías o el abogado Ismael Oliver.

En consecuencia, el miércoles deberá acudir a la Audiencia Nacional la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, quien está imputada por un presunto delito de falsedad en documento mercantil por haber emitido notas de encargo dirigidas a justificar pago a dos abogados, Ismael Oliver y Jacobo Teijelo, que el juez sospecha que en realidad era una fórmula para retribuir a Leire Díez y a terceros.

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Precisamente en la misma jornada en la que está citada la gerente también debe acudir a declarar uno de estos letrados, Ismael Oliver, que según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil recibió del PSOE 22.500 euros cuya destinataria sería Díez.

Pedraz está además a la espera del resultado que arroje el análisis que encargó el pasado 31 de julio a la UCO acerca de los movimientos de 81 cuentas bancarias, incluidas varias del PSOE, para lo que abrió además una pieza separada.

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Los socialista han pedido que solo acceda la Fiscalía a esta información y que se expurguen los datos no relacionados con la causa.

Una de las variadas formas que habría adoptado el supuesto boicot son las presuntas maniobras para desacreditar a los agentes de la UCO, encargada de investigar causas contra el entorno de Pedro Sánchez, por las que han sido imputadas la actual directora de la Guardia Civil, Mercedes González, su número dos, y también su antecesor, Leonardo Marcos.

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El exdirector de la Guardia Civil ha sido citado como imputado después de que un mando de la UCO le achacara presiones para ponerse de perfil en la investigación al hermano de Sánchez.

Además, en la misma jornada el juez tiene previsto tomar declaración como testigo al fiscal jefe de Badajoz, José Luis Alonso Tejuca, para analizar qué recorrido tuvo una denuncia interpuesta contra Leire Díez.

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De esta forma, Pedraz sigue avanzando con las pesquisas de un caso cada vez más amplio, con alrededor de 40 investigados, en el que además ha sumado la investigación que había iniciado un juzgado de Madrid por presuntas maniobras de Leire Díez y que incluye supuestos intentos de soborno a dos fiscales.

La otra gran rama de la instrucción es la que se centra en la supuesta infiltración de la presunta trama en empresas públicas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para conseguir mordidas en contratos públicos. EFE

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