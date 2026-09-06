El Barcelona se adelanta en un Mestalla crispado, enfadado y acalorado (0-2)

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Valencia, 6 sep (EFE).- Lamine Yamal (min.6) y Fermín López (min.22) adelantaron este domingo al Barcelona en la primera parte del partido que le enfrenta al Valencia en Mestalla, cuyo ambiente, con cerca de 34 grados de temperatura, fue, una vez más, de crispación y enfado.

Bajo la mirada del presidente Kiat Lim, que presenció por primera vez un partido de Liga desde el palco, la goleada pudo ser mayor de no ser por las paradas de Dimitrievski a los dos goleadores y a Gordon. Además, dos minutos después de inaugurar el marcador, Lamine vio anulado su segundo gol por fuera de juego.

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Antes de la media hora, Eric García tuvo que ser sustituido por un golpe en el tabique nasal y en su lugar entro Koundé. EFE

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