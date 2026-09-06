Carlos Álvarez se despide del Levante rumbo al América de México: “Di todo de mí”

Guardar

Valencia , 6 sep (EFE).- El centrocampista Carlos Álvarez se despidió este domingo de su etapa en el Levante después de tres temporadas y se marcha traspasado al Club América de México por una cantidad cercana a los seis millones de euros, después de haberse convertido en uno de los futbolistas más importantes del equipo en los últimos años.

“Disteis la oportunidad de jugar en el fútbol profesional a un chaval de 20 años, recién cumplidos, que salía de casa por primera vez. Lo recuerdo como si fuese ayer, porque estaba cumpliendo un sueño”, explicó Álvarez en su cuenta en Instagram.

PUBLICIDAD

El centrocampista llegó al Levante el 12 de agosto de 2023, con apenas 20 años y recién salido de casa por primera vez. En su despedida, recordó aquel momento como el inicio de una etapa que superó todas sus expectativas.

Durante sus tres campañas en Valencia, el futbolista vivió uno de los momentos más importantes de la historia reciente del club: el ascenso a Primera División logrado el 25 de mayo de 2025. Álvarez marcó en el minuto 96 el tanto que certificó el regreso del Levante a la máxima categoría.

PUBLICIDAD

“Aquel 25 de mayo saboreamos la gloria”, recordó el jugador, que calificó aquel instante como “ese mágico minuto” que permitió cerrar una herida del pasado. “Fue nuestra revancha y lo conseguimos entre todos, desde el primer jugador al último aficionado”, añadió.

El futbolista destacó también el vínculo creado durante estos tres años con la afición, sus compañeros y el club, al que aseguró sentirse especialmente unido.

PUBLICIDAD

“Me voy con la conciencia tranquila. Di todo de mí para devolver al club al sitio que pertenece. Siempre trabajé, me dejé todo”, afirmó.

Ahora Carlos Álvarez inicia una nueva aventura en México con el Club América, donde afrontará un nuevo reto profesional con la intención de seguir creciendo “como futbolista y como persona” y continuar cumpliendo los sueños que comenzó a perseguir en Valencia. EFE

PUBLICIDAD

pzm/cta/jl