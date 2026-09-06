Antonelli, más lider tras ganar en Monza por delante de Russell y Verstappen

Guardar

Redacción deportes, 6 sep (EFE).- El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del campeonato, ganó el Gran Premio de Italia, el decimotercero del Mundial de Fórmula Uno, que se disputó este domingo en el circuito de Monza.

Antonelli, de 20 años, que había salido decimonoveno, logró su séptima victoria en la Fórmula Uno -la séptima del año- al ganar en el templo de la velocidad, donde protagonizo la gran remontada, por delante de su compañero, el inglés George Russell, y del neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que concluyó en tercera posición una carrera que el español Carlos Sainz (Williams) concluyó decimotercero y en la que su compatriota el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso (Aston Martin) tuvo que abandonar.

PUBLICIDAD

El argentino Franco Colapinto (Alpine) concluyó noveno y el mexicano Sergio Pérez (Cadillac), decimoctavo, una prueba en la que Antonelli se convirtió en el primer italiano en ganar el Gran Premio de su país desde que lo hiciese por última vez, en 1966, Ludovico Scarfiotti. EFE