Antonelli: Estoy extremadamente feliz, es un sueño hecho realidad

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Redacciòn deportes, 6 sep (EFE).- El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), que, tras una sensacional exhibición, reforzó su liderato en el Mundial de Fórmula Uno al ganar ante sus compatriotas el Gran Premio de Italia, declaro en el circuito de Monza que está "extremadamente feliz", que "esto no" se "lo hubiese imaginado jamás" y que su triunfo "es un sueño hecho realidad".

"Gracias por el apoyo", declaró Antonelli, dirigiéndose a la muy entusiasmada afición italiana, que volvió a llenar Monza, nada más bajarse del coche. "Estoy extremadamente feliz, esto no me lo hubiese podido imaginar jamás", añadió el líder más joven de la historia, que acaba de cumplir 20 años y que, tras salir decimonoveno, logró su séptima victoria en la Fórmula Uno, todas ellas esta temporada.

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"La verdad es que hemos hecho un trabajo sensacional. Después de la segunda salida sabía que tenía una oportunidad. Y creí en ella", explicó el joven boloñés, que puede convertirse en el tercer campeón del mundo italiano nada menos que 73 años después de que se coronase por última vez Alberto Ascari. El piloto que da nombre a la tercera variante de la mítica pista lombarda, precisamente donde efectuó el adelantamiento definitivo sobre su compañero, el inglés George Russell, que le dio la victoria este domingo.

"Es un sueño hecho realidad, ha sido un día increíble", declaró Antonelli, que el próximo fin de semana llegará líder destacado, con 267 puntos -66 más que Russell y con 76 sobre el séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton, sexto este domingo-, al Madring, sede del Gran Premio de España, en Madrid.

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"Sin el equipo jamás lo hubiese logrado. Aún quedan un par de carreras, pero este día lo voy a festejar como se debe. Porque no fue fácil, fue una victoria realmente complicada", comentó el joven boloñés tras su exhibición en el Parque Real de Monza; donde, con motivo de un coche de seguridad virtual aprovechó para cambiar neumáticos e instalar compuesto medio, con el que acabó superando a Russell, que no entró a garajes y siguió rodando con las gomas duras.

"Yo paré y George (Russell) se quedó en pista. Y con las gomas nuevas lo logré", apuntó Antonelli, que aún viviría un buen susto, cuando, al intentar pasar a su compañero, se salió en la primera 'chcane', aunque por fortuna para él, sin quedarse 'anclado' en la grava.

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"Esa situación me dejó un poco en estado de 'shock'. Primero pensé que llegaba bien a la curva, pero después pensé que la había pifiado. Por fortuna, pude remontar y acabé ganando. Es increíble, estoy muy contento; estoy feliz por haber ganado aquí", comentó el líder del Mundial tras completar una sensacional exhibición en el templo de la velocidad. EFE