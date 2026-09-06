Alonso: Ahora a pensar en el Gran Premio de España, en un circuito nuevo para todos

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Redacción deportes, 6 sep (EFE).- El español Fernando Alonso (Aston Martin), que se tuvo que retirar este domingo del Gran Premio de Italia, el decimotercero del Mundial de Fórmula Uno, declaró en el circuito de Monza que "ahora" se centra en "pensar en el Gran Premio de España, que se disputará en un circuito nuevo (el Madring) para todos" ellos.

"Mi carrera acabó pronto hoy, después de que mi coche sufriera algunos daños al chocar contra un bordillo", comentó el doble campeón mundial asturiano, de 45 años, que logró dos de sus 32 victorias en la Fórmula Uno en esta pista: en 2007, a bordo de un McLaren; y en 2010, con Ferrari.

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"Decidimos parar para evitar que el daño acabase siendo aún mayor. Hasta ese momento, estaba batallando con los Cadillac e intentando sacar lo máximo posible del coche", manifestó Alonso, que lleva padeciendo durante toda la temporada un AMR26 deficiente que mejoró algo en lo que al chasis se refiere en el anterior Gran Premio, el de Países Bajos -que acabó noveno-, pero que tiene aún enormes carencias en el ámbito de la propulsión; lo que les dejó de nuevo en evidencia en un circuito 'de motor' como Monza.

"Ahora nos centraremos en pensar en el Gran Premio de España, en un circuito nuevo, que lo será para todos nosotros", indicó el genial piloto asturiano, asimismo campeón del mundo de resistencia (WEC) -categoría en la que logró, entre otras, dos victorias en las prestigiosas 24 Horas de Le Mans, en Francia- este domingo en Monza. EFE

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