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0-0. Un Oviedo con diez y el Burgos hacen tablas en el Tartiere

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(Corrige el título)

Oviedo, 6 sep (EFE).- El Real Oviedo se quedó con uno menos en el ecuador del primer tiempo y, aun así, tuvo las ocasiones más claras de un partido ante el Burgos que acabó con empate sin goles en el Carlos Tartiere y que deja a ambos equipos con cinco puntos.

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Hasta tres cambios introdujo Julián Calero en su Real Oviedo, que recuperó el sistema de cuatro defensas con Dani Calvo, Aldasoro y Alberto Reina como novedades, mientras que el Burgos de Sergio Francisco lució el mismo once inicial de hace una semana ante la Real Sociedad B.

El Real Oviedo mandó sobre el césped del Carlos Tartiere desde el principio, ganando duelos, siendo muy agresivo y jugando casi todo el tiempo en el campo de un Burgos que no era capaz de pasar de la medular. Antes del minuto diez, Jacobo, de cabeza, remató rozando un palo.

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El partido siguió por los mismos derroteros, aunque a los de Calero les costaba crear situaciones claras de gol a pesar de que ya sumaban seis saques de esquina antes del minuto 25.

Fue entonces cuando el partido cambió en una entrada de Aldasoro sobre Galdames que inicialmente fue sancionada con amarilla por Sánchez Villalobos y acabó siendo roja directa tras el aviso del VAR.

El Burgos, a pesar de estar con superioridad numérica, no era capaz de dominar a un aguerrido Oviedo, aunque ya en los minutos finales y tras un tiro de Galdames desde la frontal fue el exoviedista Álex Forés el que desvió de tacón y estuvo cerca de marcar el primer gol del partido.

No hubo cambios al descanso en ninguno de los dos equipos y el Oviedo siguió formando con ese 4-4-1 debido a la expulsión tempranera de Aldasoro y, aunque el Burgos quiso mandar tras la reanudación, los azules se resistían, no recibían ocasiones y encima Jacobo disparó alto en una de las grandes ocasiones del partido.

Una ocasión clarísima de David González que desvió Aarón Escandell fue lo que precedió a los primeros cambios del partido en el Tartiere. En los azules, el juvenil Enzo Pérez entró por Jacobo y Reina pasó a la banda izquierda, mientras que en el Burgos fue Karrikaburu el que entró por Forés y Unai Vencedor el que lo hizo por Galdames.

Pablo Sáenz recibió en la derecha y su disparo de zurda se estrelló en una escuadra en lo que fue una nueva ocasión para el Real Oviedo y de nuevo ambos técnicos hicieron cambios. Mingo y Youness por Isfan y Villahermosa y Mollejo y Appin por Curro y Gragera.

Ya no hubo mucho más sobre el césped del Carlos Tartiere salvo una gran jugada de Estanis Pedrola por la izquierda nada más entrar y un par de centros laterales del Burgos que la defensa oviedista supo despejar

- Ficha técnica:

0 . Real Oviedo: Aarón Escandell; Aisar (David Jiménez, m. 76), Dani Calvo, Carlos Domínguez, Samu; Aldasoro, Reina; Pablo Sáenz, Villahermosa (Youness, m. 71), Jacobo (Enzo Pérez, m. 58); Isfan (Mingo, m. 71).

0 . Burgos: Cantero; Dadie, Sergio González, Grego Sierra (Del Cero, m. 81), Vilarrasa; Galdames (Karrikaburu, m. 58), Gragera (Appin, m. 71); David González; Curro (Mollejo, m. 71), Javi Llabres; Alex Fores (Vencedor, m. 58).

Árbitro: Sánchez Villalobos. Amonestó a los locales Escandell (m.29) y Reina (32), y a los visitantes Karrikaburu (67), Grego Sierra (69), Dadie (85) y Mollejo (90). Expulsó por roja directa a Aldasoro (26).

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 4 de LaLiga Hypermotion disputado en el Carlos Tartiere ante 22.059 espectadores.

EFE

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pfg/rm/ism

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