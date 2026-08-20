Mejora el incendio de Pinofranqueado, aunque Aldehuela sigue como principal preocupación

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Pinofranqueado (Cáceres), 20 ago (EFE).- Las condiciones meteorológicas de la pasada noche han sido "muy favorables" para la extinción del incendio forestal declarado el pasado martes en Pinofranqueado (Cáceres), con una bajada de las temperaturas y un aumento de la humedad, ha indicado el alcalde de la localidad, José Luis Azabal.

En declaraciones a EFE, Azabal ha explicado que los medios de extinción han realizado una "buena labor" y ha indicado que en la zona de Nuñomoral el fuego se encuentra "en mejor situación" que en la zona de Pinofranqueado.

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El principal problema a estas horas se encuentra en la alquería de Aldehuela, una zona de difícil acceso y con grandes pendientes, según el alcalde, que espera que los medios aéreos puedan actuar durante la mañana para "hacerse con la parte de Aldehuela" y controlar el fuego.

Azabal se ha mostrado confiado en que este jueves sea "más tranquilo", aunque ha advertido de que esta tarde se esperan rachas de viento variables de unos 30 kilómetros por hora, una circunstancia que, según ha explicado, puede dificultar las labores de extinción y favorecer los focos secundarios.

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Respecto a las personas evacuadas, el alcalde ha señalado que la residencia de estudiantes de Caminomorisco se encuentra al cien por cien de ocupación, por lo que ha sido necesario habilitar nuevas plazas en Nuñomoral y en Pinofranqueado.

En Pinofranqueado se encuentran 15 usuarios de Aceitunilla, mientras que en el de Nuñomoral hay una veintena.

El alcalde ha señalado que espera que la situación siga mejorando a lo largo del día y que a última hora puedan darse "buenas noticias" sobre el incendio.

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Asimismo, ha apuntado que "cabe la posibilidad" de que los vecinos puedan regresar a sus casas a lo largo de este viernes si la evolución continúa siendo favorable.

Azabal ha destacado finalmente que los vecinos presentan este jueves "otra cara", están "más alegres" y que "los ánimos hoy ya son diferentes", porque, según ha señalado, empiezan a ver el fuego "de otra manera". EFE

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(vídeo)