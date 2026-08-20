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Disminuye el riesgo en Salamanca del incendio que saltó desde Las Hurdes

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Salamanca, 20 ago (EFE).- El riesgo del incendio forestal de Las Hurdes que este miércoles saltó de las provincia de Cáceres a la de Salamanca ha disminuido su riesgo en Castilla y León, tras irrumpir con dos pequeños frentes que ya están controlados, por lo que la Diputación retiró sus medios de extinción esta madrugada.

Este fuego, que hizo que se considerara la evacuación de la pedanía Vegas de Domingo Rey (Agallas), ha mejorado en la zona de Salamanca gracias a que el viento del norte lo ha empujado hacia la zona quemada, aunque la Diputación se mantiene alerta con seis dotaciones listas para el despliegue inmediato ante la posible variación en su comportamiento de nuevo debido al viento.

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Este jueves permanecen en la posible zona de avance del incendio medios de extinción de la Junta de Castilla y León, aunque no hay llama en la provincia y se considera que el incendio pasó levemente a la comunidad y la situación está controlada.

El incendio sigue registrado como nivel 1, aunque quedan 20 medios de los 68 asignados desde el origen y ya no están los aéreos.

Para este jueves la previsión es favorable, ya que bajan las temperaturas y aumenta la humedad relativa, lo que se espera que ayude a que la propagación del incendio sea menor.

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El salto del incendio a Castilla y León no ha sido notable en superficie pero sí se produjo con una carrera "muy rápida y violenta", según la Junta, y además generó muchos problemas de humo que llegó a sentirse hasta en la capital, a 110 kilómetros. EFE

cgc/tlg

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