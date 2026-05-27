Lobato reclama, con la UCO en Ferraz, mirar hasta el último euro del PSOE y una comisión para investigar rescates

El senador del PSOE y exsecretario general del Partido Socialista de Madrid, Juan Lobato, ha señalado hoy, tras conocer la presencia de la UCO de la Guardia Civil en la sede del PSOE en la calle Ferraz, que "lo mejor" para su partido es que "se haga justicia" y se mire hasta el "último milímetro de cada euro". Además, ha pedido al Gobierno que investigue las operaciones sobre las que haya dudas como los rescates de empresas y a su partido, que deje de hacer contra argumentos y slóganes y "pare, reflexione, analice y tome decisiones".

Así se ha pronunciado el senador socialista durante una entrevista en Cuatro, recogida por Europa Press, en la que ha asegurado que cuando se ha enterado del registro lo que más le ha preocupado es que no sabía por qué caso concreto era de los que se están investigando en los tribunales.

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En cualquier caso, Juan Lobato considera que "lo mejor" para el PSOE es que "se haga justicia, que se mire hasta el último milímetro de cada euro y que tenga las consecuencias penales que tiene que tener". A este respecto, ha reclamado a su partido que pare, se deje de "contraargumentarios, de lawfare, de contra slóganes...".

En su opinión, "hay que parar, reflexionar, analizar y tomar decisiones" porque queda un año para las elecciones municipales que es, ha afirmado, lo más importante que tiene el PSOE por delante como partido. A este respecto, ha precisado que es necesario tomar decisiones para que estos comicios locales vayan "de la mejor manera posible para miles de concejales que no ganan ni un euro".

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Por ello, cree que su partido no debe responder a las acusaciones de corrupción diciendo que "el PP también fue muy malo": "contra la corrupción, primero, ni una alusión a corrupción del rival, nunca; dos, no minimizar la corrupción propia o la presunta o la posible, jamás; y tres, reaccionar con medidas que eviten en el futuro que esto pase, pero en el futuro es desde el lunes".

Dicho esto, Lobato ha preguntado qué se lo que va a cambiar de inmediato su partido para que esto no vuelva a pasar.

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Además, el senador socialista ha pedido al Gobierno que sea "proactivo" y abra procesos de "investigación y fiscalización", es decir, una comisión de investigación que fiscalice las operaciones sobre las que hay dudas como los rescates, en referencia al de la aerolínea Plus Ultra.

En este punto, ha apuntado que él metería en esa comisión al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. "Que se encargue él también de ver a ver qué temas hay que mirar y que estén todos los partidos fiscalizando eso y se saquen las conclusiones de la verdad", ha recalcado.

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Según Juan Lobato, "eso es lo único que necesita el PSOE y que necesita la sociedad española" porque a su entender los políticos tienen que saber, sobre el poder, por qué están ahí. En su opinión están para tener una "utilidad" y recuerda que cuando él fue alcalde lo que pretendía era hacer mejor las cosas y que la gente pudiera disfrutar de mejores servicios y actividades.

SI LA PRIORIDAD DE UN POLÍTICO ES HACER DAÑO A OTRO SE TIENE QUE IR

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Sin embargo, cree que si llega un día en que un político se levanta y su prioridad es ver cómo hace más daño al otro o ver cómo insulta "más graciosamente", entonces "no debe estar ahí": "hay otras muchas cosas que hacer en la vida".

En cuanto a si Pedro Sánchez debe dimitir, Lobato lo ha rechazado y ha recordado que él siempre ha sido respetuoso con los dirigentes del PP que sí tenían imputaciones por corrupción hasta que no hubiera sentencia y si ha respetado eso, también va a respetar a su partido cuando hay investigaciones. Eso sí, ha exigido la "máxima colaboración con la justicia".

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Al ser preguntado si cree que Pedro Sánchez "atufa" por todos los casos de corrupción que rodean al PSOE, el senador ha respondido tajante que "no": "Pedro Sánchez no, sinceramente".

Aunque sí ha señalado que ha habido una serie de personas que han estado en la estructura máxima de poder, sobre las que ya se han visto pruebas y han tenido "actitudes que no encajan" con los valores en el ejercicio del poder que él defiende. Por ello, cree que la justicia tiene que decidir cuánto se han extendido esos comportamientos.

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