Kanter: "Es un sueño ganar en una de las carreras más importantes del mundo"

Redacción deportes, 9 mar (EFE).- El alemán Max Kanter (Astana) consideró "un sueño ganar en una carrera de tanto prestigio" el imponerse al esprint en la segunda etapa de la París Niza, "una de las carreras más importantes del mundo".

"Es un sueño ganar una carrera de tanto prestigio. La París-Niza es una de las carreras más importantes del mundo. Llevo mucho tiempo luchando por ella. Es mi primera victoria en el World Tour; es increíble", dijo en meta el excorredor del Movistar.

Kanter (Cottbus, 28 años), no apostaba de forma decidida por la victoria, pero el equipo luchó para poner a su esprinter a la puerta del éxito en Montargis.

"Las últimas dos semanas no han sido las mejores. No tenía mucha confianza. Pero lo di todo en los últimos 200 metros. Tengo que agradecer a todo el equipo por creer en mí y ponerme en la mejor posición", explicó.

Kanter pasó de tener las peores sensaciones antes del inicio de la etapa a celebrar la victoria más importante de su palmarés.

"Esta mañana, en el autobús, ni siquiera estaba seguro de poder terminar esta etapa, porque no me sentía muy bien en la bici estos últimos días. ¡Y ahora he ganado!", celebró. EFE