El tráfico aéreo en España podría crecer un 3,6 % anual entre 2027-2031 y abaratar tasas

Madrid, 11 feb (EFE).- El tráfico aéreo podría crecer en España un 3,6 % anual entre 2027 y 2031 hasta llegar a los 400,8 millones de pasajeros, lo que permitiría bajar las tasas aeroportuarias y ejecutar el plan de inversiones de Aena, según señala la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) y la IATA en base a varios estudios.

Así lo concluye el informe de la consultora global Steer en relación con el periodo que comprende el III Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III).

En este sentido, las aerolíneas defienden que este resultado está alineado con las previsiones de otras instituciones, como Airports Council International (ACI), que apuntaba al 3,7 % anual (entre 2022 y 2047) y con las previsiones de movimientos de Enaire del 3,2 % anual (2025-2031), excluyendo sobrevuelos.

ALA e IATA recalcan que estas previsiones también están en línea con las que han facilitado las principales aerolíneas que operan en España a Aena.

Con todo, estiman que las tasas aeroportuarias pueden bajar, garantizando a Aena una rentabilidad adecuada de acuerdo con la regulación vigente.

El vicepresidente regional de la IATA para Europa, Rafael Schvartzman, señala que este crecimiento proyectado es una excelente noticia para la conectividad de España y para la economía en su conjunto y añade que el sector del transporte aéreo es un motor estratégico para el desarrollo económico, la cohesión territorial y la competitividad internacional.

Así, aporta 172.900 millones de dólares al PIB, equivalente al 10,9 % de la economía española, y genera 2 millones de empleos directos e indirectos. Además, apunta que España es un actor clave en la conectividad global, con 111,7 millones de pasajeros internacionales que vienen cada año, lo que subraya el papel esencial de la aviación como motor del turismo, el comercio y la inversión.

Las aerolíneas reconocen la necesidad de que se acometan las importantes inversiones planteadas para el DORA III y destacan que deben apoyarse en previsiones de tráfico alineadas con el mercado y en una evolución razonable de los costes operativos, de forma que se garantice una senda tarifaria equilibrada, compatible con la sostenibilidad del sistema aeroportuario y con un retorno adecuado para el gestor.

Asimismo, indican que el Coste Medio Ponderado de Capital (WACC), que representa lo que le cuesta a Aena financiarse combinando los intereses de la deuda y las rentabilidades esperadas de los accionistas, se ha estimado por parte de la consultora CEPA en el 6,35 % para el periodo 2027-2031.

Este WACC sería superior al del periodo anterior (6,02 %) por el mayor coste de la deuda y el mayor retorno esperado del inversor.

Con todo, las aerolíneas estiman que las tasas aeroportuarias pueden bajar considerando las Previsiones de Tráfico hasta 2031, el Coste Medio Ponderado de Capital (WACC), los costes operativos regulados y las inversiones propuestas por Aena.

"Estas tarifas permiten financiar adecuadamente las ampliaciones previstas y garantizan un retorno adecuado para los accionistas de Aena, de acuerdo con la ley", agregan. EFE

