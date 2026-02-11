Baba Diocou espera aportar al Granada “goles y asistencias”

Granada, 11 feb (EFE).- El extremo senegalés del Granada, Baba Diocou, espera aportar al equipo rojiblanco en la segunda vuelta “goles y asistencias” mostrándose “seguro” de que van a “sacar adelante” los objetivos planteados.

Diocou, cedido por el Tenerife al Granada hasta final de curso, se definió ante los medios del club como “un jugador con descaro” al que le gusta “hacer el uno contra uno en la banda y hacer daño por fuera”.

“Puedo ofrecer al equipo mucha velocidad por fuera, en el uno contra uno y darle ritmo a los contraataques”, añadió el joven extremo africano.

Diocou debutó con el Ganada en el partido que los rojiblancos perdieron la pasada jornada en el campo del Leganés (1-0), jugando 45 minutos en los que marró dos claras ocasiones para marcar.

“Estoy muy contento de estar en el equipo y con muchas ganas de ayudar al Granada a conseguir el objetivo, si es posible con goles y asistencias”, expresó.

“Estoy seguro de que entre todos vamos a sacar adelante los objetivos planteados”, finalizó uno de los cinco refuerzos invernales del Granada. EFE

