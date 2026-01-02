Corberán: “Tenemos margen de fichas y económico para reforzar la plantilla”

Paterna (Valencia), 2 ene (EFE).- El entrenador del Valencia, Carlos Corberán, afirmó que el club trabaja en el mercado con “la mentalidad de reforzar la plantilla actual” sin la necesidad de ejecutar salidas para que haya entradas, puesto que tiene margen de fichas y económico.

“El Valencia va a ir al mercado sin depender de salidas para hacer entradas y ese mercado esta condicionado por el presupuesto y lo que te ofrece el propio mercado. No me encargo de operaciones, sí de consensuar con el club los perfiles, posiciones y características, y el club trabaja para reforzar la plantilla actual”, expresó este viernes en una rueda de prensa.

Aunque Corberán aseguró que la dinámica de resultados la tienen que cambiar siempre desde lo que están en el equipo, también asintió que necesitan refuerzos.

“No hablaría de urgencia, como club tenemos la necesidad de reforzarnos para afrontar lo partidos que tenemos pro delante, pero tengo convicción absoluta en la plantilla que tenemos, el equipo ha tenido mejores sensaciones que resultados. Pero tenemos opciones de mejorar y reforzarnos en el mercado”, comentó.

Sin embargo, el técnico no quiso especificar qué posiciones quieren reforzar: “Cuando el mercado está abierto no creo que sea conveniente hablar sobre necesidades o perfiles públicamente. Estamos abiertos a mejorar y el club trabaja para ello”.

Corberán no quiso hablar de Sadiq Umar al ser preguntado por el delantero de la Real Sociedad: “No hablo de jugadores que no están en el Valencia”, apuntó.

Por último, Corberán no descartó alguna salida, pese a que no sean necesarias. “En un mercado no se pueden descartar cambios. Trabajamos en reforzarnos. No somos dependientes de salidas para poder tener entradas”, finalizó. EFE

