La Real Sociedad aprueba un presupuesto de 160 millones de euros para el presente curso

San Sebastián, 10 dic (EFE).- Los accionistas de la Real Sociedad aprobaron este miércoles el presupuesto de 160 millones de euros para la presente temporada, una cifra récord a pesar de que el club no juega actualmente competición europea.

La junta administrativa de la Real Sociedad presidida por Jokin Aperribay presentó en el Kursaal de San Sebastián ante sus accionistas las cifras del anterior ejercicio además del presupuesto para la presente campaña. La entidad donostiarra cerró el curso 2024-2025 con un superávit de 16,9 millones de euros y una previsión para el actual en el que aspira a ganar otros 17,8 millones.

En cuanto al ejercicio cerrado, los ingresos ordinarios descendieron hasta 126,4 millones, frente a los 160,5 del ejercicio previo, al no contar con los ingresos de la UEFA Champions League. En cambio, la gestión de ventas y amortizaciones permitió compensar la menor facturación.

Ha sido, sin duda, un ejercicio de récords para la Real: ha ingresado más que nunca (204,89 millones de euros), pero también ha gastado más que nunca (189,4 millones). Todo ello fue aprobado con un respaldo máximo de los accionistas; casi un 98% dio el "sí".

Las ventas de Mikel Merino al Arsenal y la de Robin Le Normand al Atlético de Madrid aportaron liquidez y margen de maniobra, a lo que se suma el traspaso de Martin Zubimendi, cerrado tras el cierre contable, que generará ingresos adicionales de 65 millones de euros y un anticipo de 13 millones ya cobrado.

En cambio, el club hizo un gran desembolso en Óskarsson, Sucic, Sergio Gómez y Javi López, un total que asciende a los 50 millones de euros y, en cuanto al rendimiento deportivo, no han estado a la altura. El saldo del equipo en compraventa es de 80 millones de euros positivos, y no tiene deuda con ninguna entidad de crédito. EFE.

