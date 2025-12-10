Espana agencias

La Real Sociedad aprueba un presupuesto de 160 millones de euros para el presente curso

Guardar

San Sebastián, 10 dic (EFE).- Los accionistas de la Real Sociedad aprobaron este miércoles el presupuesto de 160 millones de euros para la presente temporada, una cifra récord a pesar de que el club no juega actualmente competición europea.

La junta administrativa de la Real Sociedad presidida por Jokin Aperribay presentó en el Kursaal de San Sebastián ante sus accionistas las cifras del anterior ejercicio además del presupuesto para la presente campaña. La entidad donostiarra cerró el curso 2024-2025 con un superávit de 16,9 millones de euros y una previsión para el actual en el que aspira a ganar otros 17,8 millones.

En cuanto al ejercicio cerrado, los ingresos ordinarios descendieron hasta 126,4 millones, frente a los 160,5 del ejercicio previo, al no contar con los ingresos de la UEFA Champions League. En cambio, la gestión de ventas y amortizaciones permitió compensar la menor facturación.

Ha sido, sin duda, un ejercicio de récords para la Real: ha ingresado más que nunca (204,89 millones de euros), pero también ha gastado más que nunca (189,4 millones). Todo ello fue aprobado con un respaldo máximo de los accionistas; casi un 98% dio el "sí".

Las ventas de Mikel Merino al Arsenal y la de Robin Le Normand al Atlético de Madrid aportaron liquidez y margen de maniobra, a lo que se suma el traspaso de Martin Zubimendi, cerrado tras el cierre contable, que generará ingresos adicionales de 65 millones de euros y un anticipo de 13 millones ya cobrado.

En cambio, el club hizo un gran desembolso en Óskarsson, Sucic, Sergio Gómez y Javi López, un total que asciende a los 50 millones de euros y, en cuanto al rendimiento deportivo, no han estado a la altura. El saldo del equipo en compraventa es de 80 millones de euros positivos, y no tiene deuda con ninguna entidad de crédito. EFE.

asr/jl

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Juzgan a un hombre por violar a su hija durante una década: "Ejercía la violencia para cometer las bestialidades"

El tribunal examina los fallos del sistema de protección infantil que permitieron que el encausado, durante años, mantuviera a sus hijos en aislamiento y bajo control, propiciando graves daños emocionales y vulnerabilidad extrema según informes oficiales y peritajes expertos

Juzgan a un hombre por

Más Madrid pedirá a la Fiscalía investigar la gestión del Hospital de Torrejón y avanza que Sanidad también denunciará

El Ministerio ha iniciado procedimientos para identificar posibles irregularidades por intereses económicos en la administración del centro, mientras partidos y entidades reclaman control reforzado y transparencia en todos los hospitales públicos gestionados por empresas privadas

Más Madrid pedirá a la

A juicio por violar a su hija menor durante más de una década en Mallorca

El padre de la joven enfrenta cargos tras una extensa investigación que documenta años de violencia, negligencia institucional y un deterioro severo en la salud mental de la víctima, agravado por la falta de intervención durante el confinamiento de 2020

A juicio por violar a

Juzgan a un hombre acusado de violar a una mujer con discapacidad y embarazada, con quien mantenía una relación

Expertos forenses, familiares y el entorno cercano evidenciaron cómo la vulnerabilidad, la ausencia de autonomía y la manipulación influyeron en el proceso judicial, generando un intenso debate sobre los límites y fallas de la protección institucional ante situaciones de extrema desprotección

Infobae

El Gobierno condena la entrada de fuerzas israelíes a las instalaciones de la sede de la UNRWA en Jerusalén

El Ejecutivo advierte que la irrupción en centros humanitarios podría agravar la emergencia, compromete la entrega de alimentos, medicinas y educación, y exige medidas urgentes para salvaguardar la seguridad de civiles y trabajadores en Jerusalén Este

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez no asiste al

Pedro Sánchez no asiste al último pleno del año en el Congreso tras una semana de escándalos: pide el voto telemático

La Justicia autoriza a una madre a renovar el pasaporte de su hija ante la negativa del padre, que sospechaba de “un posible traslado” a Reino Unido

El Congreso suspende a José Luis Ábalos como diputado mientras permanezca en prisión

José Tomé anuncia su dimisión como presidente de la Diputación de Lugo y de sus cargos dentro del PSOE por denuncias de acoso sexual

Leire Díez, la ‘fontanera’ del PSOE, detenida en una operación por contratos públicos bajo sospecha

ECONOMÍA

Super Once: jugada ganadora y

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5

Ricardo Gil, hostelero: “El empresario que presume de que antes se trabajaba más, presume de explotación”

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 10 diciembre

Bajar impuestos, fomentar la inversión y ayudas para autónomos: las propuestas económicas del PP ante las elecciones de Extremadura

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Si revisas esto antes de firmar un contrato te ahorrarás muchos dolores de cabeza”

DEPORTES

Así te hemos contado la

Así te hemos contado la derrota del Real Madrid en Champions ante el Manchester City

El Manchester City se levanta y certifica la victoria en Champions ante un Real Madrid que brilló, pero no supo retener su ventaja

Rodrygo pone fin a su sequía goleadora en el partido de Champions ante el Manchester City: llevaba sin marcar nueve meses

El día que el rey Juan Carlos hizo que Dani Pedrosa le diera la mano a Jorge Lorenzo tras el GP de Jerez: “No quería, me vi obligado”

Sabalenka, número uno del ranking WTA, se pronuncia sobre las tenistas trans: “Es injusto para una mujer enfrentarse a un hombre biológico”