Néstor Bayona dirigirá en el Palau de la Música el estreno español de una obra de Ravel

Barcelona, 31 oct (EFE).- Néstor Bayona dirigirá el próximo 8 de noviembre en el Palau de la Música Catalana a la Orquesta Sinfónica del Vallès en el estreno en España de 'Sémiramis: Prélude et Danse', una obra recientemente descubierta de Maurice Ravel.

Esta composición, escrita en algún momento entre 1900 y 1902, salió recientemente a la luz gracias a una anotación en el diario del pianista Ricard Viñes, amigo íntimo y confidente de Ravel.

'Sémiramis' fue presentada por primera vez al mundo por la Filarmónica de Nueva York bajo la dirección de Gustavo Dudamel.

Como director de orquesta internacional, Néstor Bayona consideró fundamental presentar el estreno en España en la que será la cuarta vez que se interprete la pieza en el mundo.

"Es un honor dirigir el estreno de 'Sémiramis' en España y presentarla también en la ciudad natal de Ricard Viñes, Lleida, el 9 de noviembre", ha señalado Bayona.

El concierto del 8 de noviembre también incluirá 'Tzigane' de Ravel y finalizará con el ballet completo 'El sombrero de tres picos' de Manuel de Falla, otro compositor vinculado a Ricard Viñes, y ese mismo concierto se repetirá en el Auditorio Enric Granados de Lleida, el 9 de noviembre. EFE

