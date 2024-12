APPA pide corregir desequilibrios tras un 10 % de horas con la luz a precio 0 o negativo

Madrid, 4 dic (EFECOM).- El presidente de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), Santiago Gómez Ramos, ha señalado que hay que corregir los desequilibrios entre tecnologías de generación y oferta y demanda, y ha apuntado que 2024 acabará con más de un 10 % de horas con la electricidad a precio cero o negativo en el mercado.

Gómez Ramos ha inaugurado este miércoles el VIII Congreso de Energías Renovables, que organiza APPA, y ha dicho que el récord de generación renovable que hubo en 2023, en el que las renovables supusieron más del 50 % de toda la generación, va a quedar "ridículo" cuando se cierre 2024, en que representarán el 56 %.

Ha recordado que, cuando se creó la asociación hace 37 años, las renovables sólo representaban el 20 %, frente al 50 % que supusieron en 2023 y el 81 % que prevé el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) que representen en 2030.

Es decir, que si desde la creación de APPA la generación renovable ha incrementado su participación en 30 puntos, ahora habrá que hacer lo mismo en un periodo de 6 o 7 años, ha dicho el presidente de APPA.

Ha indicado que habrá que corregir desequilibrios entre tecnologías de generación, y entre oferta y demanda, y ha apuntado que 2024 acabará con más de un 10 % de horas a precio cero o negativo en el mercado eléctrico.

Gómez Ramos ha dicho que si se quieren conseguir las inversiones que el PNIEC prevé que haga el sector privado, tiene que haber estabilidad jurídica y regulatoria, y ha añadido que cambios como el del régimen retributivo del Recore hace años o, más recientemente, la intervención del mercado eléctrico "son circunstancias que no deben pasar".

Ha recordado que el PNIEC estima que el sector privado hará el 82 % de la inversión total que se prevé para 2030 en el plan, con 252.000 millones de euros, y que las redes se tienen que adecuar para incorporar las nuevas demandas y la nueva generación renovable.

Sin embargo, ha señalado que aún no se ha desbloqueado el límite actual de las inversiones sobre el PIB y ha indicado que tiene que haber una retribución adecuada para las inversiones en redes de las compañías.

Por último, se ha referido a la "amenaza" en Galicia para la energía eólica y ha recordado la contribución de las renovables a la economía, que el año pasado permitieron ahorrar en España más de 9.500 millones de euros en el mercado eléctrico, emplearon a más de 127.000 trabajadores y evitó la importación de combustibles fósiles por 15.622 millones.

La contribución de las renovables a la economía se puede poner en peligro con planes como los que plantean en el Gobierno gallego, ha dicho Gómez Ramos, que, no obstante, ha señalado que seguramente las inversiones en renovables no peligren, pues si no se hacen en un sitio, se harán en otras geografías.

Por su parte, el nuevo director del Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE), Miguel Rodrigo, ha vaticinado que 2025 será el año del "doblete renovable", pues la fotovoltaica, que este año quedará en tercer puesto en el 'mix' de generación, por detrás de la nuclear, el año que viene será la segunda, sólo por detrás de la eólica.

Rodrigo, que ha recordado también que el autoconsumo ha aumentado un 1.000 % en los últimos seis años, ha destacado el papel acelerador del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia (PRTR) y los fondos Next Generation.

Ha señalado que el IDAE tiene asignados más de 13.000 millones en el marco del PRTR, de los que ha movilizado más del 90 % y, como gestor directo (ya que comparte responsabilidad con las comunidades autónomas), se ocupa de unos 8.000 millones, que se han traducido en 30 líneas de ayudas y en 2.281 proyectos singulares e innovadores.

Ha indicado que ha habido dos grandes área de actuación, por un lado el autoconsumo, al que se han dedicado más de 2.000 millones de euros que se han traducido en más de 200.000 actuaciones en todo el territorio, y el Plan Moves 3, que ha vehiculado 1.500 millones de euros para más de 180.000 actuaciones. EFECOM