Morales no consigue avales y no se presentará a las elecciones presidenciales de la RFEF

Madrid, 3 dic (EFE).- Juanma Morales, a través de un comunicado oficial, confirmó este martes que no se presentará a las elecciones a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) tras no conseguir los avales necesarios para optar al cargo de la institución.

El empresario se postuló al puesto como independiente y rodeado de nombres del deporte como los ex futbolistas David Silva, Luis Milla, Virginia Torrecilla, Amanda Sampedro o el ex árbitro José María García-Aranda. Finalmente, y como informó a través del citado comunicado, no podrá avanzar en el proceso electoral "como consecuencia de haber rozado pero no conseguido" el número de avales necesarios.

Morales quiso agradecer a todos los miembros de la Asamblea la confianza que depositaron en su figura "en un derroche de valentía y confianza" por haber concedido su aval "desafiando y venciendo todo tipo de dificultades".

"Lo cierto es que hemos estado muy cerca de lograrlo. Mantengo firme mi compromiso de guardar su anonimato y estoy seguro de que su valiente apuesta por el cambio que la sociedad sigue demandando a la RFEF se hará realidad tarde o temprano", afirmó.

También agradeció el ofrecimiento de otras candidaturas para integrarse en ellas y ocupar un cargo importante y que rechazó porque "de ese modo no podía defender y llevar adelante el programa y el proyecto de regeneración y transformación" con el que se comprometió con el mundo del fútbol y, en especial, con sus avalistas.

"No representamos un candidato sino una candidatura, un equipo y un programa y hemos sido leales a nuestros principios. Desafortunadamente, no hemos podido debatir nuestras ideas con otras diferentes. Nuestra propuesta permanecerá en el tiempo y ya no podrá ser ignorada en el futuro", manifestó.

"Esto no es el principio del fin, sino el principio de algo nuevo. Nos seguiremos viendo en los campos de fútbol. Gracias a todos", culminó. EFE