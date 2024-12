Gazir renuncia al título de campeón mundial de Red Bull Batalla que compartía con Chuty

Madrid, 2 dic (EFE).- El 'freestyler' asturiano Gabriel Sánchez, Gazir, ha rechazado el título de campeón mundial de Red Bull Batalla 2024 que compartía con el madrileño Sergio Castro, conocido como Chuty, tras la polémica resolución de la final internacional celebrada el pasado sábado por la noche en el Wizink Center de Madrid.

La organización del evento tomó esta decisión de compartir el título entre ambos -sin precedentes en la historia de esta competición de rap-, tras una confusión provocada por problemas de comunicación entre los presentadores y los jurados en la votación final, que dio por vencedor erróneamente a Chuty.

"Este campeonato es mi mayor sueño y llevo mucho tiempo luchando por él, imaginando el momento en que el sueño se convierte en realidad. Por eso mismo, no puedo permitirme cumplirlo de esta manera y que no sea una victoria con mi mano levantada en el centro de un estadio y con la gente que me apoya presente para vivirlo conmigo", ha explicado el asturiano en sus redes sociales.

Por ende, añade, "rechazo el título de campeón mundial".

En el comunicado publicado en sus redes sociales, Gazir aprovecha para felicitar a Chuty -"al final lo que pasó no es culpa ni de él mía y es una pena que nos veamos afectados"- y adelanta que seguirá luchando por lo que sueña. "Nos vemos en la siguiente internacional", pronostica.

Por su parte, Chuty y su oficina de contratación, Nunca piso freno, publicó este domingo un comunicado en sus redes sociales lamentando lo ocurrido en la final, y explicando las propuestas que hizo para solucionar el error: repetir la final con los 16 participantes o bien declarar el torneo nulo.

"En este momento, desde Nunca Piso Freno no se puede asegurar la participación de Chuty en los próximos eventos, ya que se necesita tomar unos días para reflexionar y decidir cómo cerrar el año, priorizando ante todo el bienestar mental de Sergio. Pronto se darán más noticias", anuncia.

La final del sábado congregó en Madrid a algunos de los mejores raperos de 'free style' del mundo. Hasta ahora el título mundial lo tenía Chuty, que lo conquistó el año pasado en Colombia, y había mucha expectación por el cara a cara con Gazir. EFE