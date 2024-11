Javi Sánchez: "Hemos faltado al respeto a la afición con el partido que hemos hecho"

Madrid, 30 nov (EFE).- Javi Sánchez, capitán del Valladolid, expresó este sábado, tras la derrota por 0-5 contra el Atlético de Madrid, que su equipo ha "faltado al respeto a la afición" con el partido que ha hecho, remarcó que hay que "ser autocrítico", dijo que "hay que asumir todos los errores" y reconoció que no les ha "salido nada bien".

"Claro, por supuesto que lo entendemos (el enfado de la afición). Estamos ante nuestra afición. La hemos faltado al respeto con el partido que hemos hecho. No queríamos hacerlo, por supuesto. Todo está mal ahora mismo. Hay que ser autocrítico y darle un giro de 360, porque sino no se va a ningún sitio", aseguró en declaraciones a 'Dazn'.

No hay "ninguna" explicación para él ante un encuentro así. "Hemos hecho muy mal partido. Hay que ser autocríticos. No estamos bien y se ha demostrado en casa. No ha salido nada bien y hay que asumir todos los errores", añadió.

"Estamos en una situación muy delicada. Empezamos muy bien el partido, pero a la mínima que nos hacen un gol o hay algo en contra el equipo se viene abajo. Nos está afectando demasiado", expuso Javi Sánchez, que apuntó que su conjunto intentará "revertir la situación con lo que se pueda". EFE