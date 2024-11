Afectados por eccema crónico de manos piden adaptar su puesto de trabajo a la enfermedad

Madrid, 26 nov (EFE).- El presidente de la Asociación de Afectados por la Dermatitis Atópica (AADA), Jaime LLaneza, ha reclamado en Madrid “abarcar el apoyo emocional” y, si es preciso, obtener “una adaptación laboral” para las personas con enfermedades dermatológicas como el eccema crónico de manos.

Llaneza ha hecho esta petición durante el II Ciclo de Jornadas sobre Novedades en Dermatología, organizado por LEO Pharma y la Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS), un evento que se ha centrado en la desinformación y los bulos sobre estas enfermedades.

El eccema crónico de manos es una enfermedad inflamatoria con síntomas como picor, grietas, descamación y dolor intenso, que puede causar una incapacidad permanente y problemas de salud mental, originados por el estigma de los síntomas visibles en la piel.

Llaneza ha lamentado la banalización de estas enfermedades, a las que “se les resta importancia al están muy extendidas” y en las que la mayor parte de los casos son leves.

Acerca del estigma entre la población por los síntomas visibles, Llaneza ha pedido concienciar a la sociedad sobre el impacto físico social y emocional, y ha aportado su propia historia: “No es lo mismo decir que esta noche me ha picado muchísimo que decir que a mi madre le pedía que me atara las manos cuando tenía 12 años para no rascarme por las noches”.

El jefe del Servicio de Dermatología del Hospital Universitario de La Paz en Madrid, Pedro Herranz, ha explicado que muchos pacientes están escondidos y se sienten “huérfanos” ya que “están luchando en el entorno laboral, están teniendo el problema de cómo cambiar de trabajo por un eccema de manos a los 55 años”.

Además, Herranz ha lamentado que se automedican y acuden a informaciones inexactas porque no hay citas médicas disponibles.

En el evento ha participado también el divulgador científico e ‘influencer’ Farmacéutico Fernández, que ha advertido de que “las redes sociales no son el lugar para buscar información sobre salud” y ha pedido contrastar con farmacéuticos o médicos antes de probar los remedios que en ellas se difundan.

Por su parte, Juan Fran Cuello de Oro, director general de LEO Pharma Iberia, empresa que colabora con EFE en la difusión de este contenido, ha explicado que las farmacéuticas tienen que trabajar junto a los periodistas para combatir la desinformación: “Estamos trabajando en romper el estigma que tienen los pacientes con enfermedades dermatológicas”.

Por último, el secretario de ANIS y moderador de la jornada, el periodista Alipio Gutiérrez, ha resaltado la importancia de que los medios contribuyan a no llevar a la opinión pública informaciones de las redes sociales “que no son veraces, que no son ciertas o que directamente son bulos”. EFE

(vídeo)