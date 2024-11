PP balear confía en poder cerrar acuerdo sobre zonas inundables: "Nada me hace pensar que no lo vayamos a conseguir"

El portavoz 'popular' en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha confiado en poder llegar a un acuerdo a lo largo de esta tarde con los grupos de la izquierda sobre la construcción en zonas inundables, donde el principal escollo se encuentra en la legalización de las construcciones fuera de ordenación en estas áreas de riesgo.

"El único escenario en el que trabajamos en este momento es en llegar a un acuerdo esta tarde. No hay nada que me haga pensar que no vayamos a conseguir el objetivo, no he visto a los grupos de la izquierda extremadamente cerrados", ha dicho este lunes en la rueda de prensa previa al pleno parlamentario de este martes, en el que se debatirá y votará el decreto de simplificación administrativa.

De acuerdo con Sagreras, hay cierto consenso en la necesidad de prohibir nuevas construcciones de viviendas y de equipamientos sensibles, como guarderías o centros de mayores, y en realizar un nuevo estudio hidráulico para identificar las zonas en riesgo de inundación en terreno rústico.

No obstante, las negociaciones siguen estancadas en cuanto a la propuesta del PP de legalizar las construcciones fuera de ordenación pero cuyos casos ya han prescrito, por lo que no pueden ser demolidas por la administración, a lo que la izquierda se opone.

"Entendemos la necesidad de que las personas que ahí viven al menos puedan hacer de manera legal reformas de seguridad. Ese es el objetivo y de lo que hablamos con la izquierda. Ello se oponen a la legalización, a ver si hacen alguna contrapropuesta con la que podamos dar seguridad a estas personas sin que la fórmula sea la de la legalización", ha apuntado Sagreras.

Así, ha ahondado, la intención de los 'populares' es continuar negociando a lo largo de este lunes y, de ser necesario, antes de la sesión plenaria del martes por la mañana, para tratar de llegar a un consenso al respecto.

"Nosotros trabajamos con las transacciones que hay en estos momentos, si no hubiese acuerdo entre esta tarde y mañana por la mañana ya estudiaríamos las alternativas del Govern y de los grupos parlamentarios para poner solución a estos posibles problemas", ha dicho.

En cualquier caso, Sagreras ha celebrado que el dictamen del decreto ley de simplificación administrativa vaya a salir adelante en el pleno del Parlament de este martes y ha subrayado que éste reafirma el compromiso de su partido en la "lucha contra la burocracia, el papeleo y los cuellos de botella en la administración".

"Celebramos que después de dos semanas prorrogando su aprobación, mañana quedará plenamente aprobada", ha señalado el portavoz 'popular', quien ha destacado medidas como la creación de las ECUs para obtener más rápidamente las licencias, la historia social única para agilizar las tramitaciones y las prestaciones sociales, o las deducciones fiscales para aquellas personas que cuidan de mayores o para los trabajadores públicos que ocupan plazas de difícil cobertura.

Antes de comenzar su intervención, con motivo de la conmemoración este lunes del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia sobre la Mujer, Sagreras ha incidido en el compromiso del PP "en la lucha contra esta lacra social".