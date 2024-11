Las series Rapa y Megamix Brutal y El Consultorio de Berto ganan Premios Zoom

Lleida, 23 nov (EFE).- La serie de ficción Rapa, de Javier Cámara, el documental Megamix Brutal y el programa de entretenimento El Consultorio, de Berto Romero, han sido algunos de los ganadores de los Premios Zoom de la Televisión y las Plataformas Digitales, que se han entregado este sábado en una gala celebrada en el Teatro Ateneu de Igualada (Barcelona).

En un acto presentado por el comunicador catalán Llucià Ferrer, la 22 edición de estos premios, que distinguen los mejores proyectos audiovisuales, han otorgado el galardón a la mejor serie de ficción a la serie Rapa (2024), dirigida por Jorge Coira y Javier Cámara y producida por Movistar Plus en colaboración con Portocabo, por tratar "magníficamente y con rigor" temas como la eutanasia y la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), a través del género thriller.

El jurado ha otorgado el galardón al Mejor Formato Cultural y Divulgativo a la serie documental Megamix Brutal, de Producciones del Barrio, 3Cat y RTVE, que explora el ascenso y la caída de Max Music, la discográfica que revolucionó las pistas de baile en los años 80 y 90.

En cuanto al Premio al Mejor Programa de Entretenimiento, el jurado ha decidido concedérselo a El consultorio de Berto, de Movistar Plus con El Terrat, el esqueje de la mítica sección de Berto Romero en el legendario Late Motiv de Andreu Buenafuente.

En total, durante la gala ha habido once premiados, entre los que también figuran la película italiana The Divine Madness Off Alda Merini, de RAI y JEAN VIGO Italia, como mejor película de ficción por "un contenido que hace un repaso a la vida de Alda Merini, una poeta brillante y marcada por la tragedia".

El Premio al Mejor Formato de Informativos se lo ha llevado el documental "Sense ficció: Donde hace más daño", de 3Cat, que trata sobre la víctimas de la violencia vicaria, por “la valentía de tratar un tema difícil que nos obliga a mirar donde duele, su capacidad para afrontar la complejidad de encontrar y dar voz a testigos y resolver con la animación la dificultad de recrear situaciones extremadamente duras y complejas”.

Por lo que respecta al Premio al Mejor Formato de Deportes, ha sido para el documental Selección F: De clandestinas a campeonas, de RTVE, por “recordar de forma emocionante la lucha olvidada de muchas mujeres por poder alcanzar la normalidad y la igualdad en el ámbito del fútbol profesional”.

Este último documental ha recibido también el Premio al Mejor Formato en Igualdad de Género.

Además de los premios de la Sección Oficial, a lo largo de la gala se han entregado también los dos Premios de Honor Zoom 2024, que han recogido el actor Santi Millán y la periodista Mònica Terribas.

Como en la última edición, la Denominación de Origen (DO) Catalunya, colaboradora habitual del certamen, patrocina el Premio DO Catalunya al Mejor Formato de TV en catalán, que se ha decidido por votación popular en las redes y que ha sido para el programa Historias de primaria, de 3Cat e Incís Films.

Durante la gala también se ha entregado el premio del Showcase de Short Forms, que este año, por primera vez, tenía un jurado joven formado por estudiantes de centros educativos de Igualada y cercanías, y que ha recaído en el proyecto Trabajos invisibles, de Santa Peña. EFE

agf/fl/fp