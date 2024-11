Córdoba y Zaragoza, objetivos opuestos

Córdoba/Zaragoza, 22 nov (EFE).- Córdoba y Zaragoza enfrentan este sábado en El Arcángel sus respectivas fortalezas, en un partido en el que se verán las caras el quinto mejor local y el segundo mejor visitante, que tienen objetivos opuestos ya que el cuadro andaluz busca alejarse del descenso y los maños seguir en puestos de promoción.

El Córdoba, liderado por Iván Ania, afrontará una nueva final en su feudo provocada por los malos resultados como visitante, que le obligan a seguir manteniéndose invicto como local tras las victorias ante el Castellón, el Eldense o el Deportivo de La Coruña.

Los blanquiverdes llegan al partido tras perder la pasada jornada en su visita al Cádiz, lo que hizo que cayeran al decimoctavo puesto, a un solo un punto de los puestos de descenso, aunque con un partido aún por recuperar ante el Almería.

El equipo estará mermado por las bajas, empezando por el propio entrenador, Iván Ania, que tendrá que presenciar el duelo desde el palco por sanción, al igual que el lateral derecho Albarrán, posición que también sufrirá la baja de Carlos Isaac y Mati Barboza por lesión.

Por su parte, el Zaragoza quiere seguir explotando este sábado en Córdoba la fortaleza que está mostrando como visitante para sumar una victoria más que necesaria para no abandonar los puesto de promoción de ascenso.

El conjunto de Víctor Fernández es el segundo que más puntos obtiene lejos de su estadio junto al Granada (14), tras el Racing de Santander, y espera continuar con esa buena racha, que es la que le está manteniendo en la parte alta de la tabla ya que sus malos resultados en casa están suponiendo un freno para una mejor clasificación.

El Zaragoza intentará borrar el trago amargo de la pasada jornada en la que no fue capaz de pasar del empate en La Romareda contra una Málaga que estuvo en inferioridad numérica durante una hora por la expulsión de Kevin Medina y no solo por no haber ganado sino también porque jugando con uno más no dio la sensación de ser superior al equipo andaluz.

Teniendo en cuenta lo igualado de la tabla, el equipo maño, que es sexto en la clasificación, necesita la victoria para mantener la posición porque no solo la podría perder si no suma los tres puntos sino que incluso podría bajar varios puestos.

Sin embargo, enfrente va a tener uno de los equipos más sólidos en su estadio, un Córdoba que suma cuatro victorias y tres empates y que todavía no ha perdido en él siendo el quinto mejor equipo en casa.

Será un partido con dos equipos presionados, los andaluces por alejarse de una zona de descenso de la que solo les separa un punto, aunque tienen pendiente de jugar un partido aplazado, y los aragoneses por no abandonar la zona de Promoción de ascenso.

Para este encuentro Víctor Fernández recuperará al internacional Samed Bazdar, que no pudo jugar contra el Málaga por haber sido convocado por la selección de Bosnia y también a Keidi Bare tras haber estado ausente un mes por una lesión muscular.

Por contra no podrá contar por lesión con Sebastian Kosa, Andrés Borge y Mario Soberón.

Alineaciones probables:

Córdoba: Carlos Marín; Vázquez, Lapeña, Marvel, Calderón; Isma Ruiz, Théo Zidane; Carracedo, Jacobo, Adilson; y Antonio Casas.

Real Zaragoza: Poussin; Calero, Lluís López, Vital, Tasende; Aketxe, Francho o Marc Aguado, Keidi Bare, Liso; Bazdar e Iván Azón.

Árbitro: Álvaro Moreno Aragón (Comité Madrileño).

Estadio: Estadio El Arcángel.

Horario: 18:30. EFE

