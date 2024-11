Illa querría haberse reunido ya con Puigdemont en Cataluña con la ley de amnistía en vigor

Barcelona, 18 nov (EFE).- El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmado este lunes que le gustaría que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ya estuviera en Cataluña con la ley de amnistía aplicada y haberse podido reunir con él, un encuentro que espera tener próximamente en Cataluña.

En el coloquio 'Los primeros 100 días del president', organizado por el Grupo Godó, Illa ha explicado que el miércoles y el jueves viajará a Bruselas para participar en el Comité Europeo de las Regiones y que mañana el Govern aprobará un 'Plan Bruselas' para fortalecer la posición de Cataluña en Europa.

En su estancia en Bruselas, Illa tiene previsto reunirse con la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, aunque no con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a la vez que ha descartado que durante estos días se vea con Puigdemont.

"Yo me veré con el presidente Puigdemont en algún momento, pero cuando sea el momento, no esta semana", ha señalado Illa, que ha expresado "todo el respeto personal y político" al expresidente catalán.

En este sentido, ha subrayado que desea que Puigdemont pueda regresar "lo antes posible" a Cataluña y ha reiterado la petición de que la ley de amnistía se aplique "sin dilaciones y con la máxima agilidad".

"Querría que nos pudiéramos ver aquí (en Cataluña). Digo más, querría que ya nos hubiéramos podido ver aquí porque la ley de amnistía ya estuviera vigente. Hubiera querido que él estuviera en la sesión de investidura en el Parlament de Cataluña, sin tener que sufrir por nada", ha señalado.

"Mi deseo es que él ya estuviera aquí y que nos hubiéramos podido ver y que estuviera la situación aquí en Cataluña también normalizada. No me he alegrado nunca del sufrimiento de nadie", ha agregado. EFE

