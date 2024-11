Azcón: "Ha llegado el momento de que seamos conscientes de la importancia de los embalses y de limpiar los ríos"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha afirmado este jueves: "Ha llegado el momento de que seamos conscientes de la importancia de los embalses y de limpiar los ríos". Ha propuesto alcanzar un "consenso" en relación a la finalización del recrecimiento del pantano de Yesa.

Azcón ha comparecido en la sesión plenaria de las Cortes a petición propia para informar sobre los efectos en Aragón de las DANA de agosto-septiembre y octubre-noviembre.

"No hay alternativa, ha llegado el momento de que, en estas Cortes, trabajemos con el mayor consenso posible para pedir que se hagan labores preventivas", no solo limpiar los cauces de los ríos, sino para "la construcción de las infraestructuras hidráulicas que permiten laminar estas crecidas de los ríos", los embalses, recalcando que en Aragón "las crecidas importantes no han significado catástrofes importantes porque había embalses que almacenaban el agua".

Jorge Azcón ha solicitado al Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) y a la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) que finalicen y pongan en marcha las infraestructuras que están en fase de ejecución "y nuevas infraestructuras hidráulicas que regulen los cauces de los ríos".

"La DANA que se ha sufrido en España nos tiene que hacer entrar en un periodo de reflexión profundo", ha considerado Azcón, a la espera de "nuevas ideas" para abordar "hechos que seguro que van a ocurrir en el futuro", incidiendo en que estos fenómenos atmosféricos ocurren actualmente con mucha más frecuencia que en el pasado.

CONSORCIO DE BOMBEROS

El jefe del Ejecutivo autonómico ha anunciado que "en los próximos meses" se pondrá en marcha el Consorcio Autonómico de Bomberos, como estipula la Ley de Emergencias, ha apostado por impulsar, en el ámbito nacional, la Ley de Coordinación de Bomberos y ha propuesto celebrar jornadas de protección civil en el territorio, implicando a las comarcas, donde se realizarán simulacros, y ha pedido que se realice en Aragón un simulacro de emergencias de alcance nacional.

Además, Azcón ha emplazado a "revisar" los medios materiales y humanos del servicio de emergencias y ha abogado por incluir a todos los municipios de Aragón afectados por la DANA en el Decreto de Emergencias aprobado por el Gobierno de España.

En su intervención, Azcón ha manifestado apoyo yo cariño a todos failiares y victimas que la dana afecto a nuestro paisy expresar ese cariño a todos afectados por terroibles consencuencias.

TRABAJO "CON MAYÚSCULAS" DE LOS VOLUNTARIOS

Azcón ha enumerado algunos datos "escalofriantes", las más de 200 personas fallecidas y decenas de desaparecidos en la DANA en la Comunidad Valenciana, además de que "miles de personas han perdido familiares, amigos, viviendas y vehículos".

Ha agradecido "con mayúsculas" el trabajo que realizan los voluntarios, empezando por todos los servicios de emergencias del Gobierno de Aragón y de otras Administraciones, como las Diputaciones Provinciales, Ayuntamientos, Comarcas, también las empresas que han aportado maquinaria y los "miles de voluntarios que con escobas o tractores han estado ayudando", extendiendo su agradecimiento a los portavoces de las Cortes de Aragón.

"Lo que está demostrando la sociedad española y aragonesa, de forma ejemplar, es de agradecer", ha afirmado el jefe del Ejecutivo autónomo, que no ha escatimado "ni un solo esfuerzo" para ayudar a los afectados: "En situaciones difíciles Aragón ha vuelto a dar ejemplo de la altura de miras de sus representantes; hemos actuado unidos".

Los daños en Aragón "por fortuna han sido solo materiales", resultando afectadas varias locales en las Comarcas de Comunidad de Calatayud, Campo de Daroca, Gúdar-Javalambre, Bajo Martín, Jiloca, Sierra de Albarracín, El Maestrazgo, Comunidad de Teruel y Bajo Aragón-Caspe, lamentando que "en algunos casos ha sido, por desgracia, la segunda vez" que sufrían una DANA. Ha mencionado el caso del Monasterio de Piedra, que permanecerá cerrado tres meses.

"Desde el 112 coordinamos un operativo" que restableció el tránsito en carreteras y vías férrreas, así como las líneas telefónicas y rescató a los usuarios y trabajadores del Balneario de Jaraba (Zaragoza).

En total se invertirán 5 millones para recuperar la normalidad en las carreteras y también se trabaja en el saneamiento del abastecimiento de agua potable, que en la mayoría de los casos estarán listas a final de mes. "La salud es lo prioritario", ha aseverado Azcón, quien ha comentado que todos están recibiendo agua de boca. El Consejo de Gobierno ha aprobado un Decreto-Ley de ayudas y movilizará 20 millones de euros.

"SOLIDARIDAD"

El portavoz del PP, Fernando Ledesma ha expresado su "orgullo por la solidaridad" de los voluntarios aragoneses en la Comunidad Valenciana, resaltando la rapidez con que actuó el servicio de Emergencias en Aragón y "el ejemplo" que han dado las Administraciones aragonesas, mencionando el Decreto-Ley de ayudas.

Ha confiado en que el Gobierno de España tenga en cuenta a todos los municipios afectados por la DANA, ha realzado la pronta actuación en Aragón para restaurar las infraestructuras.

La portavoz del PSOE, Mayte Pérez, ha trasladado "un mensaje de solidaridad, hermandad y condolencias a todos los territorios afectados", en la confianza en que la Comunidad Valenciana se recuperará, y ha elogiado "la ola de solidaridad y altruismo" hacia aquella región, en especial a los servicios de Emergencias de Aragón.

Pérez ha expresado que "estos acontecimientos ponen a prueba nuestros servicios públicos", apuntando que la ley de emergencias viene de la legislatura pasada y se basa en la información y la transparencia, que "han funcionado aquí con el sistema de alertas y la actualización de los mapas de riesgos" y que incluye medidas como incorporar a la gestión de las emergencias a Comarcas y Diputaciones.

El portavoz de VOX, Alejandro Nolasco, ha emplazado a "seguir trabajando y reconstruir Valencia" y los pueblos afectados en Aragón: "Hay que ayudar casa por casa, familia por familia" y ha exigido que se limpien los cauces de los ríos.

"Se podrían haber minimizado los devastadores efectos" de la DANA, ha señalado, lamentando que "no se han hecho pantanos ni presas" y PP y PSOE "han seguido a pies juntillas" el ecologismo de Bruselas "quizás por miedo a que les llamaran franquistas".

Nolasco ha aseverado que "lo que mata son las políticas ecologistas de la izquierda, que pasen los días, la gente se esté muriendo y que el psicópata de La Moncloa diga que si quieren más medios lo pidan, y que Mazón agradezca la ayuda de Sánchez". Ha felicitado, como todos, al 112.

Para el portavoz de CHA, José Luis Soro, ha dicho que Aragón "es un ejemplo" en materia de emergencias por sus "grandísimos profesionales", ha destacado "la importancia de lo público" no solo para prestar el servicio sino para conceder ayudas públicas, y ha tildado de "irresponsabilidad" la negación del cambio climático.

En representación de Aragón Teruel Existe, Tomás Guitarte ha elogiado "la labor encomiable" que está llevando a cabo el servicio SOS 112 Aragón y ha indicado que el mecanismo de activación solo se ha puesto en marcha tras el paso de la DANA por Valencia.

El diputado de IU, Álvaro Sanz, ha mostrado su "solidaridad y compromiso" con los afectados de la DANA, indicando que "no es momento de pedir responsabilidades políticas, sino de actuar con urgencia", por lo que ha dado su agradecimiento a todo el dispositivo de emergencias aragonés.

Desde el PAR, Alberto Izquierdo, ha felicitado "a todo el mundo que ha bajado desde Aragón, que salieron de su casa con sus vehículos sin encomendarse a nadie", lo que "demuestra la solidaridad que Aragón tiene" y que "todo el mundo se ha dado cuenta del servicio de Emergencia" que tiene la Comunidad Autónoma.