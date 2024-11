Ibon Navarro: "Tendríamos que estar al nivel físico para aguantar este mes fuera"

Málaga, 31 oct (EFE).- El técnico del Unicaja, Ibon Navarro, ha considerado que en el mes que deberán jugar a domicilio por la disputa de la Billie Jean King Cup y la Copa Davis en el Martín Carpena de Málaga tendrían "en teoría" que "estar al nivel físico" adecuado por los muchos viajes y porque van "a poder entrenar menos".

"Marcos Cerveró (preparador físico) me dice que vamos a estar bien en eso", dijo en rueda de prensa el entrenador vitoriano, quién puntualizó que eso no quiere decir que vayan a ganar, sino que "a nivel físico ya hay una base considerable y, en lesiones, hay cierto margen para estar tranquilos".

Indicó que "ahora hay que jugar" y que "no puede ser que estar bien signifique ganar, no tiene nada que ver", ya que el nivel de los equipos a los que se van a enfrentar "no va a ser fácil".

El Unicaja venció en la pasada jornada de la Liga Endesa al Barça, aunque Ibon Navarro sigue insistiendo en la humildad porque "el secreto está en querer y mejorar cuando ganas un partido como el del Barcelona" y tienen "algunos problemas, sobre todo a nivel defensivo", en el que tienen "que ajustar algunas cosas".

Sobre el Baxi Manresa, rival de este sábado, Navarro aseguró que "juega con energía abrumadora" porque "es un equipo muy bueno a nivel defensivo y uno de los mejores reduciendo el porcentaje de tiro, que se va a todo el campo, aprieta, toma decisiones muy agresivas a nivel defensivo, incluso a todo campo, y más aún en su cancha".

El Baxi Manresa cambió de entrenador con la llegada de Diego Ocampo por Pedro Martínez, aunque mantiene la misma esencia.

"Al final, cuando tú mantienes a algunos jugadores que son importantes como Steinbergs, Sagnia, Dani Pérez, tienen cosas tan metidas en la cabeza de los años con Pedro que muchas veces les salen innatas", dijo.

Añadió que los manresanos "han tenido una línea muy continuista con ese juego de cosas sencillas pero bien hechas y han dado un paso adelante en atreverse a hacer cosas un poco más fuera de control".

"No es un equipo que especule, no es un equipo que intente controlar más de la cuenta. Es un equipo que toma todos los riesgos que hagan falta para ganar y a veces salen bien y a veces salen mal", concluyó. EFE

