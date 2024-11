Temas del día de EFE España del lunes 28 de octubre de 2024 (13:30 horas)

PARTIDOS SUMAR

Madrid - Yolanda Díaz reúne este lunes al grupo parlamentario de Sumar tras el terremoto causado por la abrupta marcha de Íñigo Errejón por denuncias de violencia machista, en una jornada en la que la plana mayor de Más Madrid ha comparecido por primera vez para dar explicaciones y ha garantizado que si hubieran sabido que era un agresor habrían ido a denunciarlo a la comisaría.

- Podemos dice que informó a Yolanda Díaz en 2023 de la denuncia de una mujer contra Errejón

- Manuela Carmena califica de "horrible" la actitud de Errejón: "Me duele profundamente"

- IU dice que "no es momento" de elegir sustituto de Errejón hasta que Sumar se "reorganice"

PARTIDOS PP

Madrid - En medio de la crisis que vive la izquierda por la salida de Íñigo Errejón, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reunido este lunes a los barones del partido en una cita en la que ha expresado su apoyo a las mujeres víctimas de violencia machista y ha criticado el "encubrimiento" de los agresores.

PRESUPUESTOS 2025

Madrid - El 89,8 % de las bases de Podemos que han participado en la consulta vinculante han aprobado que sus cuatro diputados no apoyen los presupuestos generales del Estado para 2025 si el Gobierno no rompe relaciones con Israel y no interviene en el mercado de la vivienda para bajar el precio del alquiler.

TERRORISMO ETA

Madrid - La exdirigente de ETA Ainhoa García Montero, Laia, considerada hasta su detención en mayo de 2003 jefa de los comandos de ETA, ha aceptado una condena de 26 años y 9 meses de cárcel al admitir su participación en el atentado mortal contra José María Korta, presidente de la Asociación de Empresarios de Guipúzcoa en 2000.

JXCAT CONGRESO

Barcelona - Con el regreso de Carles Puigdemont a la presidencia de Jxcat, el partido abre una nueva etapa en la que pretende dejar atrás "la resistencia" y pasar a jugar un "nuevo partido", con derivadas en el Parlament y en el Congreso y, de momento ya ha dejado claro que solo apoyará los presupuestos si el PSOE cumple sus compromisos anteriores.

TRANSPORTES HUELGA

Madrid - La normalidad y la ausencia de incidentes son las notas dominantes en la primera jornada de la huelga del transporte de viajeros por autobús, que comenzó la pasada medianoche, para la que los sindicatos han denunciado el establecimiento de unos servicios mínimos "abusivos".

COMISIÓN KOLDO

Madrid - El exdirector de la Guardia Civil Leonardo Marcos ha negado "radical y rotundamente" que fuera él quien informó a Koldo García, el principal investigado en la causa sobre el cobro de comisiones por la adquisición de mascarillas en la pandemia de la covid-19, de que la Unidad Central Operativa (UCO) de ese cuerpo le estuviera investigando.

TIEMPO LLUVIAS

Madrid - Un episodio de lluvias potencialmente muy adverso dejará en los próximos días precipitaciones fuertes en amplias zonas del país e incluso torrenciales en la vertiente mediterránea, con acumulaciones de hasta 150 litros por metro cuadrado en menos de 24 horas, sinónimo de posibles crecidas en ramblas y en barrancos con muy poca agua o secos.

MUJERES AFGANAS

Madrid - Afganistán se ha convertido en "un agujero negro en el que las mujeres y niñas son masacradas" en una "guerra silenciosa". Juristas y representantes de distintas ong e instituciones como Amnistía Internacional piden a España que lleve al régimen talibán ante la Corte Penal Internacional por el "apartheid programado y total de género". Violeta Molina Gallardo.

FORMACIÓN PROFESIONAL

Madrid - La Formación Profesional Dual obligatoria se pone en marcha al cien por cien a partir del 1 de enero de 2025 y los sindicatos de docentes avisan de que se enfrenta al problema de tener que implantarse en una España donde las micropymes son mayoría. Ruth del Moral.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Madrid - La inteligencia artificial generativa ha dado un nuevo salto para adaptarse a entornos cambiantes y evoluciona hacia una tecnología con una capacidad de acción completamente autónoma y al margen de la intervención humana; se abren paso los "agentes de IA" y los expertos consultados por EFE hablan de sus potencialidades, pero también de la importancia de definir límites.

TEATRO TENORIO

Madrid - El clásico de Zorrilla 'Don Juan Tenorio' recupera en Todos los Santos su espacio en teatros de toda España que reverdecen la historia en muy diferentes versiones desde las más clásicas a las más irreverentes. Un pulso a Halloween que acumula muchos adeptos. Inmaculada Tapia.

AGENDA INFORMATIVA PENDIENTE A LAS 13:30 HORAS

POLÍTICA

16:00h.- Barcelona.- GENERALITAT PARLAMENT.- Los presidentes de la Generalitat y del Parlament, Salvador Illa y Josep Rull respectivamente, mantienen la primera reunión institucional entre ambos. Palau Generalitat. (Texto) (Foto)

16:00h.- Madrid.- PARTIDOS SUMAR.- La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, preside la reunión del grupo parlamentario de Sumar, que tiene vacante su portavocía en el Congreso tras la salida de Íñigo Errejón ante las denuncias de violencia machista y sexual en su contra. Congreso de los Diputados. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

16:30h.- Barcelona.- GENERALITAT PARLAMENT.- El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, recibe en el Palau de la Generalitat a los líderes parlamentarios de Junts (16:30h), ERC (17:00h), los Comuns (17:30h), la CUP (18:00h) y el PSC-Units (18:30h). Palau Generalitat. (Texto)(Foto)

17:00h.- Sevilla.- PARTIDOS PSOE.- El portavoz del Grupo Socialista en el Senado y secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, interviene en la presentación del Informe 'Juventud vulnerable y democracia en España', organizado por el PSOE-A, JSA y FEPS Fundación MAS. C/ Torneo, 67.

17:00h.- Madrid.- DERECHOS HUMANOS.- El Congreso celebra la presentación del XX Informe Asturiano de Verificación del Estado de la Paz y los Derechos Humanos a solicitud de Sumar. Congreso

18:00h.- Madrid.- PARTIDOS PP.- El expresidente del Gobierno José María Aznar analiza sus años de gobierno en una lección magistral organizada por el Instituto de Liderazgo Político, que preside María Dolores de Cospedal. Goethe Institut. Calle Zurbarán 21. (Texto)

19:00h.- Ávila.- RODRÍGUEZ ZAPATERO.- El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, presenta el libro “Eustasio Meneses Muñoz (1882-1941) De la casa del Pueblo a la Alcaldía de Ávila”, de Francisco Arrabal López. Auditorio Municipal de San Francisco. (Texto) (Foto)

JUSTICIA Y SEGURIDAD

16:00h.- Madrid.- TERRORISMO ETA.- Comparecencia del secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, ante la Comisión de Interior para explicar sus comunicaciones con EH Bildu sobre la política penitenciaria con los presos de la banda terrorista ETA. Senado. (Texto)

SOCIEDAD

09:30h.- Madrid.- CONSEJO INTERTERRITORIAL.- La ministra de Sanidad, Mónica García interviene, por videoconferencia, en la reunión del pleno extraordinario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Telemático. (Texto)

10:30h.- Bilbao.- VIOLENCIA MACHISTA.- El movimiento feminista Itaia llama a la movilización contra la violencia machista. Escaleras del Guggenheim.

10:30h.- Madrid.- SANIDAD ENFERMERÍA.- El Consejo General de Enfermería presenta su nuevo estudio sobre “La situación de la profesión enfermera. Informe de Recursos Humanos. 2023”. C/ Buen Suceso, 6. (Texto)

10:30h.- Palma.- VOLUNTADES ANTICIPADAS.- Las tres diócesis de Baleares proponen un documento católico de voluntades anticipadas. Palacio Episcopal. (Texto) (Foto)

11:30h.- Madrid.- SENADO DISCAPACIDAD.- El presidente del CERMI, Luis Cayo, comparece ante la Comisión de Políticas Integrales de Discapacidad del Senado. En la misma sesión, se debatirán diversas mociones sobre la creación de una red de parques accesibles, sobre la regulación jurídica entre las personas con diversidad funcional y sus asistentes personales o sobre universalizar la atención temprana a menores con parálisis cerebral. Senado.

12:00h.- Barcelona.- FUTURO MÉDICOS.- La Facultad de Medicina y Ciencias de la Vida (MELIS) de la Universitat Pompeu Fabra y el Hospital del Mar, presentan los resultados de un estudio conjunto, pionero en España, para conocer qué visión tiene la ciudadanía sobre los médicos y médicas del futuro. Calle Dr. Aiguader 80. (Texto)

12:00h.- Barcelona.- FORMACIÓN PROFESIONAL.- La consellera de Educación, Esther Niubó, presenta las propuestas de mejora en la Formación Profesional Departamento de Educación. Via Augusta, 202-226. (Texto)

16:00h.- Madrid.- PREVENCIÓN SUICIDIO.- La Comisión de Sanidad del Senado celebra, en el marco de la ponencia sobre la salud mental y la prevención del suicidio, las comparecencias de la directora gerente de la Red de Salud Mental de Gipuzkoa, Andrea Gabilondo; del responsable de la Dirección de la Oficina Autonómica de Salud Mental y Adicciones de la Comunitat Valenciana (OSMA),Bartolomé Pérez; del vocal de la Junta de Gobierno del Consejo General de la Psicología de España, Fernando Chacón; y del director general de Salud Mental del Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón, Manuel Corbera. Senado.

16:00h.- Madrid.- DÉFICIT ATENCIÓN.- El Congreso de los Diputados acoge una formada formativa sobre el TDAH, a petición de la Federación Española de Asociaciones de Ayuda al Déficit de atención e Hiperactividad. Congreso de los Diputados.

17:00h.- Madrid.- FORO TRANS.- La ministra de Igualdad, Ana Redondo participa en el foro 'Octubre Trans', organizado por el digital infoLibre, en el Taller de Ideas.

19:00h.l.- Santa Cruz de Tenerife.- PERIODISMO FEMINISMO.- La periodista Cristina Fallarás ofrece en Tenerife una conferencia sobre su trabajo para hacer visible la desigualdad entre mujeres y hombres, tras una semana en la que su espacio de denuncia de abusos machistas en Instagram ha provocado la dimisión del diputado de Sumar Íñigo Errejón. Casino. (Texto) (Foto)

CULTURA Y TENDENCIAS

10:00h.- Madrid.- ROBERT ZEMECKIS.- Pase para la prensa de 'Here', la nueva película de Robert Zemeckis con Tom Hanks y Robin Wright en los papeles principales, y en la que se reencuentra el equipo creativo de 'Forrest Gump'. Cine Paz.

10:00h.- Madrid.- GASTRONOMÍA GUÍA.- La directora general de 'La Liste', una guía francesa que reúne los mejores restaurantes, pastelerías y hoteles de todo el mundo, Hélène Pietrini, ofrece una rueda de prensa de presentación en España. c/ Ortega y Gasset, 67.

10:45h.- Madrid.- FESTIVAL CINE.- Presentación de la VII edición del Festival Cine por Mujeres Madrid. Casa de América.

11:00h.- Madrid.- PRADO BOTÁNICA.- El presidente del Museo del Prado, Javier Solana, presenta 'Un paseo botánico por el Prado', un itinerario creado por el investigador botánico y comisario del itinerario, Eduardo Barba, en el que invita a descubrir cómo en la pintura, la representación de flores y plantas nos puede hablar de la simbología mitológica, religiosa, nobiliaria o costumbrista. Museo del Prado.

11:00h.- Madrid.- FESTIVAL CINE.- Presentación del 21 Festival de Cine Europeo de Sevilla, que se celebrará en la capital andaluza entre el 8 y el 16 de noviembre. Cine Doré.

12:00h.- Madrid.- TEATRO ESTRENO.- Estreno de 'Encuentros breves con hombres repulsivos', de David Foster Wallace, obra adaptada y dirigida por Daniel Veronese. Teatro Bellas Artes. (Texto) (Foto)

12:00h.- Sabadell (Barcelona).- FESTIVAL ARTES.- Presentación de la 20 edición de elPetit, el Festival Internacional de Artes para la Primera Infancia, un referente nacional con espectáculos contemporáneos dirigidos a niños de entre 0 y 5 años. c/ Sant Isidre, 140. (Texto)

12:30h.- Madrid.- MAFALDA ESCULTURA.- Penguin Random House Grupo Editorial dona al Ayuntamiento de Madrid una escultura de Mafalda, célebre personaje de Quino, con motivo del 60 aniversario de su creación y el 10 aniversario del Premio Princesa de Asturias de la Comunicación. Matadero.

19:00h.- Barcelona.- TERESA CUNILLÉ.- La actriz Teresa Cunillé, tras cumplir cien años el pasado día 22, es homenajeada por sus compañeros de profesión. Teatro Romea. (Texto)

20:30h.- Madrid.- CULTURA PREMIOS.- El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, participa en el acto de entrega de los Premios Cultura 2024, otorgados por Time Out Madrid. Palacio de la Prensa.

20:30h.- Madrid.- MÚSICA PREMIOS.- Ceremonia de entrega de los premios '+Músicas', únicos galardones que reconocen la música hecha por mujeres en diferentes categorías. Teatro Albéniz.

