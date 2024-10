El PP proclama que "sí hay caso" sobre Begoña Gómez y Bolaños replica: "Queda un día menos para que pidan perdón"

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha proclamado este martes que la investigación judicial a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, "está más viva que nunca" tras rechazar la Audiencia Provincial de Madrid cerrar este caso, a lo que el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha replicado que "queda un día menos para que tengan que pedir perdón a personas honestas a las que ensucian con sus palabras". Es la única alusión que ha hecho Bolaños sobre este asunto en la sesión de control al Gobierno en el Senado, después de que la portavoz del PP en la Cámara Alta, Alicia García, le haya acusado de decir que este caso era "una denuncia disparatada". "Dejen de acosar a los jueces y al juez Peinado, déjenle trabajar. Usted sabe que ayer no fue un buen día para la familia Sánchez Gómez. Usted sabe que la investigación judicial a Begoña Gómez está más viva que nunca. Y sí, señor Bolaños, sí hay caso", ha dicho la portavoz de los 'populares' en el Senado. Ante esto, el ministro Bolaños se ha referido proclamando que "cada día que pasa, queda un día menos para que ustedes tengan que pedir perdón a personas honestas a las que ensucian con sus palabras". LA REFORMA LEGAL EN EL SENADO En su réplica, la portavoz de los 'populares' en el Senado también ha sacado a colación la reforma legal que se aprobará en la Cámara Alta con la que se podrían rebajar penas hasta a 44 presos de ETA, algo que, a juicio de Alicia García, es un "pago prisionero a Bildu". En cualquier caso, Alicia García ha reclamado al Gobierno que "por decencia democrática" retire las enmiendas sobre esta reforma legal que rebajan las penas a etarra, ya que, al no haberse incluido vetos ni modificaciones en su tramitación en el Senado, el Ejecutivo es el único actor con potestad para paralizar esta norma. Ante esto, Bolaños ha dicho al PP que "se empeñan" en convertir "todo" para "intentar crispar a la sociedad y para envenenar": "Hasta el Derecho Europeo, hasta los dictámenes del Consejo de Estado, hasta aquellas resoluciones que han merecido la unanimidad de las Cámaras. Todo lo utilizan ustedes para intentar crispar a la sociedad. Y en esa crispación a mí no me va a encontrar. Ustedes, sus problemas, los solucionan solitos". CASO ZABALZA Por otro lado, el ministro Bolaños también ha tenido que responder en el Pleno del Senado de este martes una pregunta de Geroa Bai sobre el 'caso Zabalza'. En concreto, la expresidenta navarra, Uxue Barcos, le ha preguntado si el Ministerio de Justicia estaría dispuesto a levantar el secreto oficial de este caso. Al respecto, Bolaños ha defendido que cualquier solicitud que llega al Ministerio para desclasificar información "se estudia con detenimiento". "Le quiero recordar cuáles son los criterios que el Gobierno utiliza para desclasificar un documento. Si ese documento lo solicita el Poder Judicial en el marco de una causa penal o bien se solicita en una comisión de investigación con la reserva que se establece para los parlamentarios y no afecta a la seguridad nacional, el Gobierno, por supuesto, está dispuesto a desclasificar aquellos documentos que se puedan solicitar", ha asegurado. "Cuenta usted con el compromiso de este Gobierno, de los ministros y ministras que formamos este Gobierno, para, por supuesto, dar transparencia a lo que han sido episodios de nuestra historia", ha sentenciado Bolaños.

Compartir nota: Guardar