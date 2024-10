Vilalta (ERC) critica que Page "vive de atacar a Cataluña y de hacer 'catalanofobia"

La portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha criticado este lunes que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page (PSOE), "vive de atacar a Cataluña y de hacer 'catalanofobia", después de que Page se posicionara el viernes en contra de la financiación singular para Cataluña pactada entre PSC y ERC para investir al presidente de la Generalitat, Salvador Illa. Lo ha dicho después de que Page sostuviera el viernes que "la riqueza de Castilla-La Mancha no es de los castellanomanchegos, y la de Cataluña no es de los catalanes, es de todos". Para Vilalta, estas declaraciones son "la versión actualizada de la 'España es una y no 51". Ha criticado que Page señala a "Cataluña como foco, hablando de la riqueza de los catalanes, como si no fuera consecuencia del esfuerzo de la gente que trabaja en Cataluña, de las empresas, de los autónomos, de las familias que contribuyen a levantar el país cada día". Vilalta ha añadido que Page, con sus declaraciones, pone el foco en la riqueza y "no en la gestión de las desigualdades que existen también" en Cataluña, y ha expresado, textualmente, su condena las declaraciones del presidente socialista.

Compartir nota: Guardar